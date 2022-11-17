Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası: Cinsel istismar da var eziyet de

Yeniden görülen Adnan Oktar Organize Suç Örgütü’ne yönelik davada mahkeme kararını verdi, tarihi ceza açıklandı. Suç örgütüne yönelik bölge adliye mahkemesinin bozma kararının ardından tekrar görülen davada, mahkeme kararını açıklandı. Adnan Oktar hakkında 8 bin 658 yıl hapis cezası verildi Oktar davasını11 Ocak'ta karara bağlayan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Adnan Oktar ile birlikte 14 elebaşını ‘Örgüt yöneticiliği’, ‘Cinsel saldırı’, “Çocuğun cinsel istismarı’, ‘Eziyet’ gibi birçok suçtan toplamda 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezalarına çarptırmıştı. Mahkeme, 236 sanıktan 3'üne beraat verirken, diğer sanıkları da ‘Örgüt üyeliği’ ve ‘Cinsel suçlar’ başta olmak üzere birçok suçtan ağır cezalara mahkum etmişti.

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İSTİNAF KARARI BOZMUŞTU

Ancak, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 1. Ceza Dairesi, 15 Mart 2022'de bu kararı bozarak Oktar'ın aralarında bulunduğu 16 örgüt yöneticisi dışındaki 68 sanığı tahliye etmiş, serbest bırakılan bu sanıklardan 61'i hakkında 28 Mart'ta yeniden tutuklama kararı verilmişti. Sanıklar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin kararıyla yeniden yakalanıp cezaevine konulmuştu.

KARAR VERİLDİ

İstinafın bozma kararının ardından 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılamasına 6 Eylül'de başlanmıştı. Dün, görülen duruşmada sanıklar hakkında kararlar açıklandı. Mahkeme, Adnan Oktar’a ‘Örgüt yöneticiliği’, ‘Cinsel istismar’, ‘Eğitim hakkının engellenmesi’, ‘Eziyet’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ ve ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’ suçlarından şahsi olarak 891 yıl hapis cezası verdi. Örgüt yöneticisi olması nedeniyle diğer sanıkların da işlediği suçlardan Oktar’ı sorumlu tutulmasıyla birlikte 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme tüm sanıklara, ‘FETÖ silahlı terör örgütüne yardım’ ve ‘Siyasal veya askeri casusluğa teşebbüs’ suçlarından beraat verdi.

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Yöneticilere de aynı ceza

Mahkeme, örgüt yöneticileri Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Ulviye Didem Ürer, Yeliz Sucu, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan ve Fatma Ceyda Ertüzün’ü de Adnan Oktar ile aynı hapis cezası olan 8 bin 658 yıl hapis hapis cezasına çarptırdı.