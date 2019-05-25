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POLİTİKA

Oktay: Seçimin en sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağlayacağız

Oktay: Seçimin en sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "23 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimin en sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağlayacak, İstanbullunun iradesini gönül rahatlığıyla sandığa yansıttığına şahitlik edeceğiz." dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Yozgat Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri Buluşması'nda yaptığı konuşmada, akıl ve iradenin tevhitle güçlendiği mübarek ayda dayanışmanın, yardımlaşmanın bilincine yeniden eriştiklerini belirtti.

Yardımlaşma bilincini daima yüreklerinde taşıyanlar, kardeşlik iklimini dernek çalışmalarına yansıtanlarla olmaktan bahtiyarlık duyduğunu ifade eden Oktay, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve muhabbetlerini iletti.

Dernekler aracılığıyla Yozgat'a has gelenekler ve zengin kültürün İstanbul'da yaşatıldığını anlatan Oktay, şunları söyledi:

  • "Oluşturduğunuz dayanışma iklimini yerinde müşahede etme imkanı bulduğum bu salonda ülkemize katkı sunmak için dertlenen, gerektiğinde sadece elini değil gövdesini de taşın altına koyacak hemşehrilerimi görüyorum. Burada gönüller bir, dualar bir. Bizler de sizlerle aynı duygulara ortak oluyor, baba ocağımız Yozgat'ı da Yozgatlı hemşehrilerimizi de daima kalbimizde taşıyoruz. Beraberliğimizin, dayanışmamızın ve kardeşliğimizin ramazan vesilesiyle perçinlenmesini; geleceğimizin bu kardeşlik temelinde taçlanmasını temenni ediyorum."

Oktay, geçtiğimiz 17 yılda eğitimde, sağlıkta, ekonomide, ihracatta ve daha birçok alanda hep birlikte sayısız başarılara imza attıklarını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çıktıkları kalkınma ve ilerleme yolunda her zaman atılan adımların sağlamasını yaptıklarını, gelen talepler doğrultusunda var olan sıkıntıları gidermeye çalıştıklarını vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Bu yolda rehberimiz de yol arkadaşımız da aziz milletimiz oldu, bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Biz daima milletin sandığa yansıyan iradesinin her şeyin üstünde olduğunu savunduk. 31 Mart seçimleri sonrasındaki süreçte biz, meseleleri hukuk çerçevesinde çözme iradesine daima sahip çıktık ve bu yöndeki kararlılığımızdan taviz vermedik. Gönüllere hileyle girilmeyeceğine inandık ve hakkaniyet olmazsa olmazımız dedik. Bu bilinçle, önümüzdeki dört hafta boyunca, İstanbul’un bütününü kapsayan ve kucaklayan bir dille, hakikatleri, İstanbul'a dair hayallerimizi, projelerimizi anlatacağız. 23 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimin en sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağlayacak, İstanbullunun iradesini gönül rahatlığıyla sandığa yansıttığına inşallah şahitlik edeceğiz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki seçim sonucu ne olursa olsun, sandığa sağlıklı şekilde yansıyacak olan milletimiz iradesi başımızın üzerindedir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te getirdiği belediyecilik vizyonu ve 17 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde İstanbul'a yapılan yatırımlar sayesinde İstanbul'un dünyanın en güzide şehirlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

  • "23 Haziran'dan sonra inşallah sizlerin desteğiyle daha da güzel olacak. Şimdi Binali Yıldırım ile İstanbul'u, tüm İstanbullularla omuz omuza, çiçek bahçesine dönüştürme vakti. Binali Yıldırım, ülkemizin her köşesinin inşa ve ihya edilmesine sayısız katkı sağlamış icraat ve atılımda marka bir isim. 'Sorunlar torunlara kalmayacak' diyerek güzel İstanbul'u akılcı çözümlerle ve mega projelerle buluşturacağının bizlere müjdesini veriyor. Yeter ki siz birliğinizi, beraberliğinizi, dayanışmanızı güçlü tutun, çok daha güzel günlere inşallah birlikte yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tüm vatandaşlarımızla omuz omuza, ülkemize katkı sağlamaya, gece gündüz çalışmaya ve ter dökmeye devam edeceğiz."

Oktay, ramazan ayının lokmaları paylaşmak, yanı başındakilerin ihtiyacını fark etmek, insanlığın huzuru ve barışı için elden geleni yapmak için fırsat olduğunu belirtti.

Salonda bulunan sivil toplum temsilcilerinin yardımlaşma bilincine sahip olduklarını bildiğini vurgulayan Oktay, "Sizleri, ramazan vesilesiyle daha çok dayanışmaya ve ihtiyaç sahiplerine uzanan yardım eli olmaya davet ediyorum. Bizim de üzerimize düşen bir şey olduğunda daima yanınızda olduğumu bir kez daha hatırlatmak isterim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerle gönül birlikteliğimiz sürecek. Allah birliğimizi, dirliğimizi, muhabbetimizi daim etsin. Ramazanışerifin tüm dünyaya huzur, barış ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

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Oktay, konuşmasının ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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