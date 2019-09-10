Okul çevresinde denetim: 3 gözaltı

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ABD'ye güvenli bölge uyarısı: Münbiç benzeri oyalamaya müsaade etmeyiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Kalın, "Mülteci meselesi sadece Türkiye'nin meselesi değil uluslararası bir konudur" dedi. ABD'ye güvenli bölge uyarısında bulunan Kalın, "Münbiç'teki benzer bir oyalamaya müsaade etmeyiz. Sürecin hızlandırılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.