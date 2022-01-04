Okul çevresinde pitbull gezdirirken yakalandı: 14 bin 982 lira ceza kesildi

Fatih Mahallesi 58'inci Sokak’ta okul çevrelerinde pitbull köpeği gezdirildiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, bölgeye gitti.
Ekipler, Eren B'nin elinde pitbull ile gezdiğini fark etti. Hayvanı yeni sahiplendiğini söyleyen Eren B'ye
yasaklı köpek bulundurmak ve okul çevrelerinde gezdirme gerekçesiyle 14 bin 982 lira para cezası uygulandı.
Köpek, bölgeye çağırılan Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait hayvan ambulansı ile teslim alınarak barınağa götürüldü.
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Altındağ ilçesine bağlı Doğantepe Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Ramazan Aslan, evinin yakınında gezdiği sırada 4 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Yere düşerek köpeklerin arasında kalan Ramazan, çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Bacağından ve kolundan yaralanan Ramazan Aslan, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Aslan, tedavisinin ardından taburcu edildi.
'BENİ PARÇALADILAR’<br><br><br>Ramazan Aslan ise amcasına giderken köpeklerin saldırısına uğradığını anlatarak, \"5-6 köpek kovaladı. Kaçamadım. Beni parçaladılar. Canım çok yandı. Bir ağabey geldi köpekleri kovaladı beni kurtardı. Mahallede çok köpek var. Korkudan dışarıya çıkamıyorum\" diye konuştu.
Ramazan Aslan'dan sonra aynı yerde dün de Emine Topbaşı’nı köpekler ısırdı.
Annesi Nurcan Topbaşı ile teyzesinden dönerken köpeklerin arasında kalan Emine Topbaşı, kalça ve karın kısmı ile bacağından yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Emine Topbaşı, tedavisinin ardından taburcu oldu.
Emine Topbaşı, \"Kaçmaya çalıştım; ama kaçamadım. Annem beni korudu, çok korktum\" dedi.
'ŞİKAYETTE BULUNDUK, KİMSE İLGİLENMEDİ'<br><br>Anne Nurcan Topbaşı, köpeklerin bir anda üzerlerine geldiğini söyleyerek, \"Ben kızımı göğsüme bastırdım, kafasına bir şey olmasın diye. Direkt sol kalçasından ısırdılar, bağırış çağırış derken biri geldi, çantasını attı köpeklere, öyle dağıldı köpekler. Koştura koştura eve geldik, hemen ambulansı aradık. 6-7 tane köpek vardı. Biz daha önceden de bina olarak şikayette bulunduk köpeklerin toplanması için. Çok kez şikayette bulunuldu; ama kimse gelip ilgilenmedi, gelip görüşme bile yapılmadı. 'Tamam, toplanacak' diyorlar; ama hiçbir şey yapılmıyor. Daha 2 gün önce aynı mahallede, yine burada oldu. Kalçasında yarası var, oturamıyor. Karın bölgesinde var\" dedi.
'SOKAKLARDA TİM TİM GEZİYORLAR'<br><br>Emine Topbaşı’nın babası Osman Topbaşı ise, \"2 gün önce burada bir çocuğu köpekler ısırdı. 2 gün sonra bizim başımıza geliyor. İnsan kendi başına gelmeyince hiçbir şey anlamıyor. Daha önce burada köpeklerin toplandığını görmedik. Belediyenin bir an önce bu işe el atması lazım.
Sokaklarda tim tim köpek geziyor, 8-10 tane köpek geziyor. 30 yaşındayım, ben korkuyorum giderken köpek saldıracak diye. Bu 7 yaşındaki çocuk ne yapacak? Çocuğumda çok şükür fazla zarar yok; ama psikolojisi bozuldu çocuğun. Okuluna gidemeyecek 15-20 gün\" diye konuştu.
'KÖPEKLER KOVALIYORDU, SÜPÜRGE FIRÇASI İLE KOŞTUM'<br><br>Ramazan Aslan'ı, köpeklerin arasından esnaf Murat Çetin'in (43) kurtardığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda elindeki süpürge fırçasıyla köpekleri uzaklaştıran Murat Çetin, Ramazan Aslan'ı evinde ziyaret etti. Küçük çocuk ve ailesine 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Murat Çetin, Ramazan’ın çığlıklarını duyup, yardıma koştuğunu belirterek, \"Çocuğu köpekler kovalıyordu, düştüğünü gördüm. Ben de süpürgenin fırçasını alıp peşinden koştum. Köpekler dağılmaya başladı. Çocuğun bacağında ve baldırında parmak büyüklüğünde açıklıklar vardı. Mahalleli olarak bıktık. Hiç kimse çocuğunu sokağa çıkaramıyor. Köpekler sürekli saldırıyor. Biz defalarca gerekli mercilere şikayette bulunduk. Geliyorlar, işlem yapıp gidiyorlar. Köpekleri toplamıyorlar\" dedi.
Ramazan’ın eniştesi Hasan Gözek de \"Biz çocuklarımızı korkudan dışarı gönderemiyoruz. Köpekler mahallede çok. Hiç belediye gelip, bu mahalleye bakmıyor. Yetkililere sesleniyorum; bu olayla ilgilensinler. Ağabeyimiz görmeseydi belki de öldürebilirlerdi\" diye konuştu.
Önce Ramazan şimdi de Emine: Aynı mahallede ikinci köpek saldırısı
Ankara'da 2 Ocak günü 10 yaşındaki Ramazan Aslan sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralandı. Ramazan Aslan'ın köpeklerin saldırısına uğradığı mahallede bu kez 7 yaşındaki Emine Topbaşı'nı köpekler ısırdı. Küçük Emine, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Emine Topbaşı, "Kaçmaya çalıştım; ama kaçamadım. Annem beni korudu, çok korktum" dedi.