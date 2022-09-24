Okul önünde kaldırım işgali: Öğrencilerden başka herkes kullanıyor

Okulların başlamasıyla okulların önü yine aynı manzaralara sahne oldu. Her ne kadar yasak olsa da okul kaldırımları, park edilmiş arabalarla doldu taştı. Kaldırımları işgal eden arabalardan yol bulamayan öğrenciler, mecburen trafiğin içinden geçerek okullarına ulaştı. Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde tehlikeye maruz kaldıklarını söyleyen öğrenci ve veliler bu duruma tepki gösterdi.

SUÇLU YİNE BİZ OLUYORUZ

Gün içinde okula giderken yürümekte zorluk çektiğini söyleyen lise öğrencisi Almina Saraç, “Okula giderken yoldan yürümek zorundan kalıyoruz çünkü okulun çevresindeki bütün kaldırımlarda arabalar park edilmiş durumda. Başımıza bir şey gelse yoldan yürüdüğümüz için biz suçlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇOK MAĞDURUZ

Veli Ayşe Yılmaz ise “Normalde araba park edenler yetmiyormuş gibi bir de pazarcılar arabalarını kaldırıma park ediyor. Biz asla kaldırımdan yürüyemiyoruz. Bu kaldırımlar onlar arabalarını park etsin diye mi yapıldı? Çocuklara bir şey olacak diye korkuyoruz. Bu durum nedeniyle gerçekten çok mağduruz. Sesimizi duyurmamız için illa birisinin başına bir şey mi gelmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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