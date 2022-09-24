Gündem Okul önünde kaldırım işgali Öğrencilerden başka herkes kullanıyor
İSTANBUL

Okul önünde kaldırım işgali: Öğrencilerden başka herkes kullanıyor

Okulların başlamasıyla okulların önü yine aynı manzaralara sahne oldu. Her ne kadar yasak olsa da okul kaldırımları, park edilmiş arabalarla doldu taştı.

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Saliha Engin Yeni Şafak
Okul önünde kaldırım işgali: Öğrencilerden başka herkes kullanıyor
Okul kaldırımları, park edilmiş arabalarla doldu taştı.

Okulların başlamasıyla okulların önü yine aynı manzaralara sahne oldu. Her ne kadar yasak olsa da okul kaldırımları, park edilmiş arabalarla doldu taştı. Kaldırımları işgal eden arabalardan yol bulamayan öğrenciler, mecburen trafiğin içinden geçerek okullarına ulaştı. Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde tehlikeye maruz kaldıklarını söyleyen öğrenci ve veliler bu duruma tepki gösterdi.

SUÇLU YİNE BİZ OLUYORUZ

  • Gün içinde okula giderken yürümekte zorluk çektiğini söyleyen lise öğrencisi Almina Saraç, “Okula giderken yoldan yürümek zorundan kalıyoruz çünkü okulun çevresindeki bütün kaldırımlarda arabalar park edilmiş durumda. Başımıza bir şey gelse yoldan yürüdüğümüz için biz suçlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇOK MAĞDURUZ

Veli Ayşe Yılmaz ise “Normalde araba park edenler yetmiyormuş gibi bir de pazarcılar arabalarını kaldırıma park ediyor. Biz asla kaldırımdan yürüyemiyoruz. Bu kaldırımlar onlar arabalarını park etsin diye mi yapıldı? Çocuklara bir şey olacak diye korkuyoruz. Bu durum nedeniyle gerçekten çok mağduruz. Sesimizi duyurmamız için illa birisinin başına bir şey mi gelmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İBB’ye 'kaldırım' tepkisi: Vatandaş 'Ne amaçla yapılıyor bilmiyoruz' diyerek isyan etti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Zeytinburnu Maltepe Mahallesi’nde bulunan Davutpaşa Caddesi’ndeki kaldırımların kırılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.
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Yeni yapılan kaldırımların daraldığını ifade eden vatandaşlar yapılan işlemin ne amaçla yapıldığını anlamadığını dile getirdi.
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“Ne amaçla yapılıyor onu da bilmiyoruz”
Yeni yapılan betonların ne amaçla yapıldığını bilmediğini söyleyen vatandaş Cemil Çetin, “Sağlam betonları kırıyorlar. Altında demir olanlar görüyorsunuz. Demir olmayan beton atıyorlar. Biz de anlam veremedik yani bu neyin nesi? Ne amaçla yapılıyor onu da bilmiyoruz.
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Şu betona bakın? Betonları kırıyorlar, çakılın üzerine beton döküyorlar. Sağlam betonları kırdılar, demir var. Onların da bir bilgisi yok. Ne olduğunu onlar da bilmiyor.
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İşçilerin üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin arması var. Canım betonu kırdılar, perişan ettiler buraları. Bu betonu kırmaya insanın vicdanı el vermez” dedi.
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“Dökülen betonun içinde kablo göremedik”
Çalışan bir işçiye soru sorduğunda “Kablo döşeyeceğiz” cevabını aldığını söyleyen Mehmet Akçakoca ise, “Sağlam betonu kırdılar. Gördüğümüz kadarıyla aynı betonu döküyorlar.
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1-2 işçi arkadaşa sorduğumda buraya kablo döşeyeceğiz dediler. Kabloyu da göremedik. Dökülen betonun içinde kablo göremedik. Bizim gördüğümüz bu. 4-5 yıl önce yaptılar burayı. İş makinesi geldi burayı kıramadı” şeklinde konuştu.
İBB’ye 'kaldırım' tepkisi: Vatandaş 'Ne amaçla yapılıyor bilmiyoruz' diyerek isyan etti
İBB'nin gereksiz harcamaları sonunda vatandaşı da çileden çıkardı. Zeytinburnu Davutpaşa Caddesi'nde sağlam beton kaldırımların kırılarak yerine yeniden kaldırım yapıldığını gören vatandaşlar İBB'ye isyan ederek, “Ne amaçla yapılıyor onu da bilmiyoruz” dedi.


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