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POLİTİKA

Okul sırasında yetenek keşfi: Cumhurbaşkanlığı işçi ve işvereni buluşturuyor

İşverenler aradıkları elemanı okul sıralarında keşfedecek. İşletmeler ihtiyaç duydukları yeteneklerle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin uygulamaya aldığı “Yetenek Kapısı” platformu üzerinden buluşacak. Öğrenciler eğitimlerine devam ederken işletmelerde staj imkanlarına kavuşarak, çalışma hayatı ile daha erken tanışacaklar.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Üniversite mezunu ve öğrencileri yetenekleri doğrultusunda artık daha kolay iş dünyası ile tanışacak. Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda iş dünyası ile buluşmasını sağlayan “yetenek kapısının” iş veren ayağı güçlendiriliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Buna göre, TOBB üyesi işletmeler ihtiyaç duydukları iş gücünü “Yetenek Kapısı” portalı üzerinden karşılayacak.

EĞİTİM SÜRERKEN GELECEĞE HAZIRLIK

"Yetenek Kapısı" platformu TOBB üyesi işletmelerin ihtiyaç duyduğu yetenekleri henüz eğitimleri devam ederken keşfetmelerine, öğrenci ve mezunlar ile zaman ve mekândan bağımsız iletişim kurmalarına imkân sağlamaya başladı. Kariyer platformu kapsamında, hem oda ve borsalar hem üye şirketler "Yetenek Kapısı" kariyer platformuna üye olacak. "Yetenek Kapısı"nda oluşturulacak hesap ile ülkedeki ve yurt dışındaki üniversitelerin kariyer merkezleri ile iletişim kurulabilecek. Şirketlerin ve kurumların iş ve staj ilanları istenilen üniversite ve bölümlerden öğrencilerin ve mezunlarının başvurusuna açılıyor. Bu ilanlara başvuran öğrencilerin özgeçmişleri incelenerek adaylar ile sistem üzerinden iletişim kurulabilme imkanı da sunuldu.

İŞLETMELERİN İLGİSİ ARTIYOR

  • "Yetenek Kapısı" kariyer platformunun; eğitimli gençler arasındaki marka bilinirliğinin arttırılmasına, aynı zamanda kariyer faaliyetlerinin düzenlenerek üniversitelerin düzenlediği kariyer fuarlarından haberdar olunmasına ve kayıt yaptırılabilmesine de imkan veriyor. Yetenek Kapısı'nın kullanımını kolaylaştırmak için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan kılavuz ile birlikte web sitelerinde kullanılmak üzere hazırlanan tasarımlar TOBB tarafından isteyen işletmeye gönderilmeye başlandı. Protokol sonrasında yetenek kapısına giren işletmelerin sayısın da artış olduğu da ifade edildi.

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