Gündem Okul tabelasındaki hata Valinin talimatıyla değiştirildi
KAYSERİ

Okul tabelasındaki hata Vali'nin talimatıyla değiştirildi

Kayseri'de, Şehit Mehmet Muratdağı Ortaokulu'nun tabelasında yer alan 'şht' kısaltması, Vali Şehmus Günaydın'ın talimatıyla 'şehit' olarak değiştirildi. Günaydın, bugüne kadar onlarca idarecinin ziyaret ettiği okulda bu yanlışlığın fark edilmemesinin talihsizlik olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
Hatalı tabela değiştirildi
Hatalı tabela değiştirildi

Kayseri'de, Şehit Mehmet Muratdağı Ortaokulu'nun tabelasında yer alan 'şht' kısaltması, Vali Şehmus Günaydın'ın talimatıyla 'şehit' olarak değiştirildi.

Kayseri Valisi Günaydın, Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın ismini taşıyan okulu önceki gün ziyaret etti.

Vali Günaydın, okulun girişindeki tabelada 'şehit' kelimesinin kısaltılarak, 'şht' olarak yazılmasına tepki gösterdi. Günaydın, bunun yanlış olduğunu söyleyerek, tabelanın düzeltilmesini istedi.

DHA
Tabelanın önceki hali

Valinin talimatının ardından tabeladaki 'şht' kısaltması, 'şehit' olarak değiştirildi. Vali Günaydın, bugüne kadar onlarca idarecinin ziyaret ettiği okulda bu yanlışlığın fark edilmemesinin talihsizlik olduğunu söyledi.

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