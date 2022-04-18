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EĞİTİM

Okula dönüş: Ara tatil bitti ders zili yeniden çalıyor

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci için bugün ders zili yeniden çalıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Okula dönüş: Ara tatil bitti ders zili yeniden çalıyor ​
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Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci için bugün ders zili yeniden çalıyor. Özellikle 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık tempolarını artıracakları bir süreç başlayacak. 8’inci sınıf öğrencileri Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırlanacak. Sınav 5 Haziran’da yapılacak. 12’nci sınıfların gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 18-19 Haziran’da gerçekleştirilecek. 2021-2022 eğitim öğretim yılı ise 17 Haziran’da sona erecek.

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