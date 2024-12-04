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Okula getirdiği cıvayı lavaboya döktü: AFAD ekipleri harekete geçti

Okula getirdiği cıvayı lavaboya döktü: AFAD ekipleri harekete geçti

16:574/12/2024, Çarşamba
DHA
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Kimyasal maddeden kimse etkilenmezken, KBRN ekipleri okulda temizlik çalışması yaptı.
Kimyasal maddeden kimse etkilenmezken, KBRN ekipleri okulda temizlik çalışması yaptı.

Diyarbakır'da bir öğrenci, dışarıdan getirdiği cıvayı okuldaki lavaboya döktü. KBRN ekipleri okulda temizlik çalışması yaparken, kimyasal maddeden kimsenin etkilenmediği anlaşıldı.

Diyarbakır Kayapınar ilçesindeki Akşemsettin Ortaokulu'nda ismi öğrenilemeyen bir öğrenci, dışarıda bulduğu cıvayı okula getirerek lavaboya döktü. Kokuyu fark eden nöbetçi öğretmenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile okula sağlık, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve polis ekipleri sevk edildi.

Öğrenciler alandan uzaklaştırılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kimyasal maddeden etkilenen olmadığı anlaşıldı.

KRBN ekiplerinin civanın döküldüğü bölgede yaptığı ölçümlerde zehir oranı 0,5 olarak tespit edildi. Ekipler, özel ekipmanlarla okulda temizlik çalışması yaptı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Diyarbakır
#AFAD
#Civa

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