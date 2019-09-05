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EĞİTİM

Okula uyum konusunda aceleci davranmayın

Doç. Dr. Özalp Ekinci, ilkokul birinci sınıfa başlayacak çocukların okula tamamen uyum sağlamaları konusunda aceleci davranılmaması gerektiğini söyledi. “Hedef, her hafta çocuğun uyumunun kademeli şekilde arttırılması ve en geç bir ay içinde annesi olmadan okula tam gün devam etmesidir” diyen Ekinci, çocukların mümkün olduğunca günü okulda tamamlaması gerekiğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Okula yeni başlayan çocukların uyum süreçleri çok önemli. Çocukların sosyalleşmeye başladıkları ilk yer aile, ikinci durak ve en önemli basamaklardan bir tanesi ise okul olarak biliniyor. Çocuklar okulda bireyselleşme, dış çevreyle daha fazla etkileşim halinde olma ve olgunlaşma basamaklarının önemli bir adımını atıyorlar. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Çocuk Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özalp Ekinci, ilkokula başlayacak çocukların okula uyum sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, çocukların mizaçlarının ve yeniliklere verdikleri tepkilerin farklılık gösterebileceğini, bazı çocukların yeni bir ortama girdiğinde girişken davranırken bazı çocukların ise ortama geç ısınabileceğini söyledi.

Özalp Ekinci

BAŞARIYA AŞIRI TEPKİ VERİLMEMELİ

Ekinci, okula uyum sürecinde çocuğun başarı ve başarısızlığına aşırı tepki verilmemesi gerektiğini ifade ederek, “Hızlı öğrenen çocuklar aşırı övüldüğü takdirde motivasyonları ve okul kurallarına uyum süreçleri olumsuz etkilenir. Çocuğun ders notunun yüksek ya da düşük olmasına ödül ya da ceza uygulanmamalıdır. İlköğretim döneminde temel hedef not değil düzenli ders çalışma alışkanlığının kazanılması olarak belirlenmelidir” diye konuştu.

BASAMAKLI BİR YOL İZLENMELİ

Okul korkusunun çözümü için basamaklı bir yol izlenilmesi tavsiyesinde bulunan Ekinci, şöyle devam etti: “Çocuğun okula tamamen uyum sağlamasında aceleci davranılmamalıdır. Hedef, her hafta çocuğun uyumunun kademeli şekilde arttırılması ve en geç bir ay içinde annesi olmadan okula tam gün devam etmesidir. Okul korkusu yaşayan çocukların mümkün oldukça okulda günü tamamlamaları sağlanmalıdır. Yoğun uyum zorlukları olmadıkça çocuk eve götürülmemelidir. Okulda tamamlanan her gün çocuğun uyumunu arttıracaktır. Annesi yanında olmadan okulda kalamayan çocukların uyum süreci için anne ilk birkaç hafta okulda bulunabilir. Basamaklı bir plan dahilinde, ilk günlerde çocuğun sınıfına yakın bir yerde bekleyen anne, sonrasında okulun kantini gibi daha uzak bir yere geçmeli, en sonunda ise okuldan tamamen ayrılmalıdır.”

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  • Aşırı koruyucu tutumlardan kaçının
  • Ailelerin aşırı korumacı tutumlarının çocukların bireyleşmesini zorlaştırdığını ve bu durumun anneden ayrılma neticesinde korkulara zemin hazırladığını aktaran Ekinci, “Bu sebeple, ebeveynler aşırı koruyucu tutumlardan kaçınarak çocuklarının yaşları ve gelişimlerine uygun şekilde akranları ile bireysel zaman geçirmesini desteklemelidir” dedi. Ekinci, eğitim dönemi başlamadan önce çocuğun okulunu ziyaret ederek öğretmeniyle tanıştırılmasının uyum süreci için faydalı olacağını belirterek, şöyle devam etti: “Ancak, öğretmenler anne rolünü üstlenmeye çalışmamalı ve çocuğun okula uyum sürecinde kural ve sınırları ihmal etmemelidir. Aileler çocuklarını okula uğurlarken aşırı duygusal tepkiler vermemelidir. Okul korkusu olan bazı çocukların annelerinde çocuklarından ayrılma ile ilgili kaygılar bulunabilir. Bu sebeple, annelere çocuklarını okula bırakırken sakin ve kontrollü davranmaları hatırlatılmalıdır.”

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