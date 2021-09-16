Gündem Okulda çekilen görüntü büyük tepki toplamıştı Çocukları tehdit eden müdür yardımcısı açığa alındı
ANTALYA

Okulda çekilen görüntü büyük tepki toplamıştı: Çocukları tehdit eden müdür yardımcısı açığa alındı

Antalya’da Hurma Ortaokulu’nda öğrencileri “Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım. Okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Pisliklerinizi ben temizlemek zorunda değilim” sözleriyle tehdit eden müdür yardımcısı Fatma Yıldız Coşkun açığa alındı.

Haber Merkezi Diğer
Okulda çekilen görüntü büyük tepki toplamıştı: Çocukları tehdit eden müdür yardımcısı açığa alındı
Müdür yardımcısının sözleri bir öğrenci velisi tarafından kayıt altına alınmıştı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Hurma Ortaokulu’nda yüz yüze eğitimin başladığı gün öğrencileri “Ağzınızı, burnunuzu dağıtırım” diye Tehdit eden müdür yardımcısı Fatma Yıldız Coşkun görevinden açığa alındı. Okula dün Milli Eğitim müfettişlerinin gönderildiği ve yapılan inceleme sonrasında Müdür Yardımcısı Coşkun’un açığa alınmasına karar verildiği öğrenildi.

ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ETMİŞTİ

Okul bahçesinde toplanan öğrencilere mikrofonla seslenen Coşkun’un öğrencileri okul temizliği konusunda azarladığı, hakaret ve tehdit dolu sözler sarf ettiği görüldü. Bir öğrenci velisi tarafından yapılan kayıtta Coşkun şu ifadeleri kullandı:

“Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım, ben konuşuyorum burada. Sen gönüllüsün galiba toplamaya, toplatayım mı sana? Dinlemediğine göre... Bakın tekrar söylüyorum. İlk ve son kez uyarıyorum. Okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim. İnsana yakışır şekilde, öğrenciye yakışır şekilde davranın.”


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