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Afyonkarahisar haber: Okulda kalp krizi geçiren küçük Sabiha hayatını kaybetti

Okulda kalp krizi geçiren küçük Sabiha hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da teneffüste kalp krizi geçiren 9 yaşındaki ilkokul 3. sınıf öğrencisi, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA
9 yaşındaki Sabiha Bağatur'un kalp krizi geçirdiği belirtildi.
9 yaşındaki Sabiha Bağatur'un kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Afyonkarahisar'da kalp krizi geçiren ilkokul öğrencisi Sabiha Bağatur hastanede hayatını kaybetti.

Atatürk İlkokulunda öğrenim gören 3. sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur (9), teneffüse çıkarken bir anda yere düştü.

Sınıf öğretmeni Doğan Demirok, yardımına koştuğu öğrencisinin nabzının durduğunu fark ederek kalp masajı yapmaya başladı.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Bağatur'un kalp krizi geçirdiği ve müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Polis ekipleri, okul ve sınıfta incelemelerde bulundu.

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