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Okulda yangın paniği: Yüzlerce öğrenci tahliye edildi - Bursa son dakika haber

Okulda yangın paniği: Yüzlerce öğrenci tahliye edildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Sabiha Köstem İlkokulu'nun kantininde çıkan yangın nedeniyle yüzlerce öğrenci okuldan tahliye edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, haberi alarak paniğe kapılan öğrenci velileri okula akın etti.

DHA
Yangının ardından öğrenciler tahliye edildi.
DHA
Yangının ardından öğrenciler tahliye edildi.
Yangının ardından öğrenciler tahliye edildi.
DHA
Yangının ardından öğrenciler tahliye edildi.

Osmangazi'nin Soğanlı Mahallesi'nde bulunan Sabiha Köstem İlkokulu'nun kantininde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.

Teneffüste başlayan yangın, öğretmenlere ve öğrencilere panik yaşattı. Yüzlerce öğrenci, öğretmenleri tarafından okuldan tahliye edilirken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, okulda hasar oluştu.

Bazı öğrenciler korkup ağlayınca öğretmenleri tarafından teselli edildi. Yangın haberini alıp paniğe kapılan öğrenci velileri ise okula akın etti. Okulda eğitime 1 gün ara verildiği, soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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