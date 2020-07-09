Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılır

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yapıyor. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Bilim Kurulu ile istişare yaparak karar veriyoruz.

Okulların açılacağı hafta ne olacağın bilinmez.

Biz okul açılsın mı açılmasın mı diye karar verirken, Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler, o tarihte açılıp açılmayacağını rahatlıkla ifade edebiliriz. Ama bugünden bunun beklenmesi doğru değil.

31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz. Sağlıklı bir ortam oluştuğunda bunu gerçekten ortaya koymak, gerçekleştirmek istiyoruz ve şartlar el verirse bunu gerçekleştirmek istiyoruz.

#CANLI Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yapıyor.https://t.co/ftCpZhsxTx — Yeni Şafak (@yenisafak) July 9, 2020

Tüm planlarımızı buna göre yaptık, aylardır hazırlanıyoruz.

Sağlık Bakanlığı'nın genel olarak tüm sektörler için hazırladığı rehberler söz konusu. Ama eğitim-öğretim ortamları için bunun biraz daha özelleştirilmesi gerek. Çok uyumlu bir çalışma yapıyoruz.

Son 1 hafta içinde defalarca çalışmamız oldu, bunun teknik altyapılarını ortaya koyabilmemiz için.

Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılabilir denilirse biz bunu açarız, hiçbir sorun olmaz.

Denilirse ki, 'Bir süre açmayın... Uzaktan eğitime devam edin' Biz uzaktan eğitime hazırız, hiçbir problemimiz yok. Eğer denirse ki 'Seyreltilmiş bir ders çizelgesiyle ve azaltılmış ders saatleriyle, karma model deneyin..." biz buna da hazırız.

Ayrıntılar geliyor...