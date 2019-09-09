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İSTANBUL

Okullar açıldı: İstanbul'da trafik yoğunluğu artıyor

Yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen bugün dersbaşı yapıyor. Okulların açılmasıyla birlikte gözlerin çevrildiği trafik durumunda saat 07.18 itibariyle İstanbul'da yüzde 33 civarında olan trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 47'ye yükseldi. İlerleyen dakikalarda yoğunluğun artması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul trafik yoğunluğu
İstanbul trafik yoğunluğu

Yaz tatilinin ardından 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çalıyor. Resmi ve özel okullarda 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılında bugün dersbaşı yapıyor.Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020'de yapılacak.İkinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.

İSTANBUL İÇİN YOL DURUMU

Okulların açılmasıyla birlikte gözler trafik durumuna da çevrildi.

Saat 07.18 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 33 civarında seyreden trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 47'ye yükseldi.

Başakşehir-Tem bağlantı yolunda sağ şeritte meydana gelen trafik kazası nedeniyle bir şerif araç trafiğine kapandı.

D100 Beylikdüzü-Büyükçekmece yönünde sağ şeritte araç arızası nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı projesi nedeniyle Alibeyköy'de İSKİ ve İGDAŞ tarafından alyapı taşıması yapılacak. Atatürk Caddesi-Yavuz Sultan Selim Köprüsü kavşağının kapalı olması trafikte yoğunluğa neden oluyor.

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