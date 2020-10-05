Bakan Selçuk okulların ne zaman açılacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısında yüz yüze eğitimle ilgili alınan yeni kararı açıklaması ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da eğitimin başlayacağı tarihi duyurdu.

Okullar ne zaman açılacak?

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından 12 Ekim Pazartesi günü tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarının açılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, “Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması