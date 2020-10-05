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EĞİTİM

Okullar ne zaman açılıyor?

Bakan Selçuk okulların ne zaman açılacağını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısında alınan yüz yüze eğitimin genişlemesi kararı ardından eğitimin başlayacağı tarihi bakan Selçuk duyurdu. Selçuk'un açıklaması ile okulların ne zaman açılacağı sorusu da cevap buldu.

Haber Merkezi AA
Ziya Selçuk
Ziya Selçuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısında yüz yüze eğitimle ilgili alınan yeni kararı açıklaması ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da eğitimin başlayacağı tarihi duyurdu.

Okullar ne zaman açılacak?

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından 12 Ekim Pazartesi günü tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarının açılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, “Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

  • Merakla beklenen yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2. 3. ve 4. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Aynı şekilde ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yüz yüze eğitime geçilecek.'' ifadelerini kullandı. Yerli aşı çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Önümüzdeki hafta bin doz aşı insan çalışmaları için üretilmiş olacak" açıklamasını yapmıştı.

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