Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğrencilerin 6 Eylül'de okula başlamasını planlıyoruz Türkiye'de salgının kontrol edilebilir düzeyde olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Varyantlarla ilgili farklı çözüm senaryoları başladı. Süreci, okulları tereddütsüz Eylül'de başlatacak gibi yönetiyoruz. 6 Eylül'den itibaren öğrencilerin gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk ayrıca LGS sonuçlarının 26 Temmuz'da açıklanacağını da duyurdu.

Haber Merkezi 05 Temmuz 2021, 21:44 Son Güncelleme: 05 Temmuz 2021, 22:22 Yeni Şafak