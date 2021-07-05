Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğrencilerin 6 Eylül'de okula başlamasını planlıyoruz
Türkiye'de salgının kontrol edilebilir düzeyde olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Varyantlarla ilgili farklı çözüm senaryoları başladı. Süreci, okulları tereddütsüz Eylül'de başlatacak gibi yönetiyoruz. 6 Eylül'den itibaren öğrencilerin gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk ayrıca LGS sonuçlarının 26 Temmuz'da açıklanacağını da duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 6 Eylül'de okulların açılmasını planladıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, "Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek" şeklinde konuştu.
Bakan Selçuk ayrıca LGS sonuçlarının 26 Temmuz'da açıklanacağı da duyurdu.