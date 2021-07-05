Gündem Milli Eğitim Bakanı Selçuk Öğrencilerin 6 Eylülde okula başlamasını planlıyoruz
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğrencilerin 6 Eylül'de okula başlamasını planlıyoruz

Türkiye'de salgının kontrol edilebilir düzeyde olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Varyantlarla ilgili farklı çözüm senaryoları başladı. Süreci, okulları tereddütsüz Eylül'de başlatacak gibi yönetiyoruz. 6 Eylül'den itibaren öğrencilerin gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk ayrıca LGS sonuçlarının 26 Temmuz'da açıklanacağını da duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Okullar ne zaman açılıyor: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı!
Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 6 Eylül'de okulların açılmasını planladıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, "Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek" şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk ayrıca LGS sonuçlarının 26 Temmuz'da açıklanacağı da duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu: Öğrencilerin 6 Eylül'de okula gelmesini planlıyoruz
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu: Öğrencilerin 6 Eylül'de okula gelmesini planlıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, 'Biz şu anda tereddütsüz Eylül'de okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerin gelmesini bekliyoruz.' şeklinde konuştu.

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