Okullar tatil mi? Bazı illerde okullar tatil edildi
Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil edildi
Trabzon'da kar yağışı sonrası oluşan buzlanma ve don olayı nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Rize Valisi Kemal Çeber de, il genelinde yoğun buzlanma ve muhtemel riskler nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde yaygın olarak devam eden buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıklar göz önünde bulundurularak 12 Şubat Çarşamba günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Rize Valisi Kemal Çeber, il genelinde yoğun buzlanma ve muhtemel riskler nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
Çeber, valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, yoğun buzlanma ve muhtemel riskler nedeniyle, kendisine gönderilen fotoğraf ve genel değerlendirmeleri inceleyerek çarşamba günü okulların tatil edildiğini belirtti.
Çeber, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.
Vali Çeber, vatandaşların ve öğrencilerin oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.