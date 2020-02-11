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EĞİTİM TRABZON

Okullar tatil mi? Bazı illerde okullar tatil edildi

Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil edildi

Trabzon'da kar yağışı sonrası oluşan buzlanma ve don olayı nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Rize Valisi Kemal Çeber de, il genelinde yoğun buzlanma ve muhtemel riskler nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde yaygın olarak devam eden buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıklar göz önünde bulundurularak 12 Şubat Çarşamba günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Trabzon'a 3 yıl aradan sonra kar yağdı
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Trabzon'da, gece beklenen kar yağışı, bu sabah saat 10.00 sıralarına başladı. Kar yağışıyla birlikte, kent merkezine 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağmış oldu.
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Özellikle kentin sahil ve yüksek kesimlerinde süren kar yağışını gören bazı vatandaşlar, telefonlarıyla bu anı kaydedip, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Kar yağışı, günlük yaşamın yanı sıra, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.
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Trabzon Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle karşılıklı iptal edildi.
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Kar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun yanı sıra kentin ara arterlerinde de sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ve Karayolları ekipleri, yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.
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Kar yağışıyla birlikte, Ortahisar semtindeki, Atatürk Köşkü ve Boztepe'de seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.
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Yerli- yabancı turistlerin ilgi odağı olan köşk, çevresinin de beyaza bürünmesiyle ziyaretçilerine eşsiz manzara sundu.
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Çocuklar karın keyfini sürdü. Sokaklar ve parklara koşan çocuklar, kartopu oynayarak doyasıya eğlenip, yıllar sonra kar heyecanını yaşadı. Çocukların eğlenceli anlarına, hafta sonunu fırsat bilen aileleri de eşlik edip, eğlendi.
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Trabzon'da kırsal kesimlerde başlayan kar yağışı, pazar günü akşam saatlerine kadar sürecek. Sahil kesimlerinde, il ve ilçe merkezlerinde kar kalınlığının 20 santimetreyi geçmesi beklenirken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi ekipleri kar ve buzlanmaya karşı çalışma başlattı.
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Trabzon'a 3 yıl aradan sonra kar yağdı
Trabzon'da kent merkezine 3 yıl aradan sonra kar yağdı. Sahil kesimlerinde kar yağışını görenler, kentin beyaza büründüğü bu anları telefonlarına kaydedip, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kentte en son 30 Ocak 2017'de kar yağmıştı.

Rize'de eğitime bir gün ara verildi

Rize Valisi Kemal Çeber, il genelinde yoğun buzlanma ve muhtemel riskler nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Çeber, valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, yoğun buzlanma ve muhtemel riskler nedeniyle, kendisine gönderilen fotoğraf ve genel değerlendirmeleri inceleyerek çarşamba günü okulların tatil edildiğini belirtti.

Çeber, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

Vali Çeber, vatandaşların ve öğrencilerin oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Soğuktan bıyıkları ve kirpikleri buz tuttu
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Dondurucu soğukların etkilediği Doğu Anadolu Bölgeside, hava sıcaklığının sıfırın altında 29 dereceye kadar düştüğü Kars'ta günlük yaşam zorlaşıyor.
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Kentteki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Ahmet Kaya, sabah erkenden evinden çıkıp 7 kilometre uzaklıktaki iş yerine varana kadar kaşı, kirpikleri ve bıyığı buz tutuyor.
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Hava koşullarının insanları çok zorladığını belirten Kaya, Hava bizi çok olumsuz etkiliyor, işe gitmek zorundayız. Sabah 06.20'de evden çıkıyorum bazen araç buluyorum, araç bulamadığım zamanda da yürümek zorunda kalıyorum. İş yeri ile evimin arası 7 kilometre, bu yolu yürüyerek gittiğim için soğuktan kaşım, bıyığım, ağzım, yüzüm her tarafım donuyor dedi.
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Kaya, çektikleri soğuk hava çilesini, Kardan adam olmuşum, bu şartlarda para kazanıyorum. Gel de dayan gel de dayan bu zulme, dondum ula dondum ula dayanılır mı bu bu zulme manisiyle dile getirdi.
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Soğuktan bıyıkları ve kirpikleri buz tuttu
Hava sıcaklığının sıfırın altında 29 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, evinden işine yürüyerek giderken kaşı, kirpikleri ve bıyığı buz tutan vatandaş, çektiği soğuk hava çilesini koştuğu bir maniyle anlattı.


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