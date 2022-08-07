Okullarda 3. dönem: Dijital dünyadan uzaklaşma fırsatı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları’nda öğrenciler, teorik derslerin yanı sıra sporun farklı branşlarından da eğitim alıyor. 4 Temmuz’da başlayan ve 28 Ağustos’ta sona erecek kurslarda, haftada 12 saat eğitim veriliyor. Görevli öğretmenler, kurslar sayesinde öğrencilerin dijital dünyadan uzaklaştığını belirtirken pandemi döneminin de telafisinin yapıldığını söylüyor.

ÖNCE DERS SONRA SPOR

Yaz aylarını verimli şekilde geçirmek için çalışmalarına ara vermeden devam eden öğrenciler kontenjan olması durumunda istedikleri ilde, seviyelerine uygun okul türlerinde, kayıt yaptırdıkları derslere girebiliyorlar. Yazın öğrencilere kapılarını açan okullardan birisi de Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Metin Oktay Ortaokulu. Başkentin farklı noktalarından gelen öğrenciler kurslarda Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve İngilizce’nin yanı sıra hentbol, futbol, atletizm, halk oyunları gibi branşlarda da kendilerini geliştirebiliyor. 8. sınıf öğrencilerine LGS’ye hazırlık kapsamında dersler de veriliyor. Öğretmenler öğrencilerinin performanslarından, öğrenciler de gördükleri ilgi ve sevgiden memnunlar.

DİJİTAL DÜNYADAN UZAKLAŞMA FIRSATI

Dilini geliştirmek için İngilizce kursuna katılan 6. sınıf öğrencisi Fatma Ölmez, “İngilizce’ye ilgim var. Hem okul döneminde hem de yazın okulda olmak yoruyor ama ben yine de keyif alıyorum” ifadelerini kullandı. Yine 6. sınıf öğrencisi Göktuğ Göktaş ise futbol derslerine katılıyor. Göktaş, “Pandemi döneminde kaybettiğimiz zamanı telafi ediyoruz” dedi. Öğrenciler spor antrenmanlarını antrenörlük belgesine sahip alanla birebir ilgili öğretmenlerden alıyor. Futbol dersi veren Cengizhan Zengin, “Çocuklar dijital dünyadan ziyade burada spor yaparak, derslerini tekrar ederek vakitlerini geçiriyorlar” diye konuştu. Hentbol antrenörü Fatih Arpacı da çocukların evde boş zaman geçirmesini engellemek adına güzel bir proje olduğunu söyledi.

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Sınav stresini sporla atıyoruz

Seneye lise sınavına girecek öğrenciler, streslerini spor kurslarına katılarak atmaya çalışıyor. Öğrencilerden Asya Çöklü, “Alanlarımızda müsabakalara gidiyoruz. Sınav stresinden kurtulma imkanı buluyoruz” şeklinde konuşurken Hilal İdrak, “Kurslarda antrenman yapma imkanı buluyorum. Bu kursların artarak devam etmesini isterim” ifadelerini kullandı. Futbol ve matematik kursuna katılan Berat Kaan Ören ise “Önce geleceğim için görmem gereken derslere katılıyorum. Ardından sporumu yapıyorum. Sene içerisinde gördüğümüz derslerin tekrarını yapmış oluyorum. Güzel bir uygulama bence” dedi.