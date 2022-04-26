Sağlık Bakanı Koca: Hatıra fotoğrafımızı çektirelim okullarda maske mecburiyeti kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilim Kurulu toplantısında kararları sıraladı

Koronavirüs salgınında yaşanan olumlu gelişmeler sonrası maske takma zorunluluğu ile ilgili yeni kararlar alınıp alınmayacağı merak konusuydu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları açıkladı. Erdoğan, '3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulaması vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir. İleri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir. Kronik hastalığı olanlar ve yaşlılarımızın aşıları özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini önermektedir.' diye konuştu.