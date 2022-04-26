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Gündem Sağlık Bakanı Koca Hatıra fotoğrafımızı çektirelim okullarda maske mecburiyeti kalktı
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Sağlık Bakanı Koca: Hatıra fotoğrafımızı çektirelim okullarda maske mecburiyeti kalktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyetinin kaldırıldığını belirterek, "Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2 bin 604 olan vaka sayısından bu belli" ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Okullarda maske mecburiyeti kalktı mı? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
Bakan Koca, okullarda maske zorunluluğunun kalktığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyetinin kaldırıldığını belirterek, "Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2 bin 604 olan vaka sayısından bu belli" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu tamamen kaldırıldı
KORONAVİRÜS
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı mekanlarda maske kullanma zorunluluğu tamamen kaldırıldı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

  • "Okullarda ve diğer kapalı alanlarda maske mecburiyeti kalktı. Toplu taşıma araçlarıyla sağlık kuruluşları, vaka sayısı binin altına düşene kadar uygulamada istisnayı teşkil ediyor. Çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz. Dün 2 bin 604 olan vaka sayısından bu belli."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilim Kurulu toplantısında kararları sıraladı
OYNAT 00:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilim Kurulu toplantısında kararları sıraladı
Koronavirüs salgınında yaşanan olumlu gelişmeler sonrası maske takma zorunluluğu ile ilgili yeni kararlar alınıp alınmayacağı merak konusuydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Bilim Kurulu toplantısında alınan kararları açıkladı. Erdoğan, '3 yıldır çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulaması vakalar 1000'in altına düşene kadar devam edecektir. İleri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir. Kronik hastalığı olanlar ve yaşlılarımızın aşıları özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemelerini önermektedir.' diye konuştu.
Okullarda maske mecburiyeti kalktı mı?

Okullarda maske
mecburiyeti kalktı mı?

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
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