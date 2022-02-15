Gündem Okulun bahçe duvarının demir korkuluklarını çalan 3 şüpheli yakalandı
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Okulun bahçe duvarının demir korkuluklarını çalan 3 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da bir lisenin bahçe duvarının yaklaşık 50 metrelik demir korkuluklarını farklı tarihlerde çalan 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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Haber Merkezi DHA
Okulun bahçe duvarının demir korkuluklarını çalan 3 şüpheli yakalandı
Ekipler, şüphelilerin R.A., A.E.G. ve H.Ü. olduğunu belirledi.

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’ndeki bir lisenin arka bahçesinin duvarının demir korkulukları çalındı. Okul yöneticileri durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, şüphelilerin R.A., A.E.G. ve H.Ü. olduğunu belirledi.

Farklı tarihlerde, yaklaşık 50 metrelik demir korkulukları çalan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Operasyonda, korkulukların bir bölümü de ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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