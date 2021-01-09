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POLİTİKA

Okyanusun ortasında ilaçları tükenen Türk vatandaşına ilaç ulaştırıldı

Umudun adı Türkiye: Okyanusun ortasında ilaçları tükenen vatandaşına ilaç ulaştırdı

Çalıştığı gemi Hint Okyanusu'ndayken alması gereken ilaçları tükenen böbrek hastası Türk vatandaşının imdadına Dışişleri Bakanlığı yetişti. Bakanlık yetkilileri, ilaçları Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğine diplomatik kargoyla iletti. Büyükelçilik yetkilileri ise Türk vatandaşını bularak ilaçları teslim etti.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hint Okyanusu'nda Türk bandıralı bir gemide çalışan, böbrek nakli geçirmiş bir Türk vatandaşının hayati önemdeki ilaç ihtiyacını giderdiklerini bildirerek, "Okyanusun ortasında da umudun adı Türkiye!" mesajını paylaştı.

DİPLOMATİK KARGO İLE GÖNDERİLDİ

Buna göre, geminin Malezya'daki bir limana uğrayacağını ve ilaçları teslim alabilmek için birkaç saatlik süresi olacağını öğrenen Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ilaçları Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğine diplomatik kargoyla iletti.

Büyükelçilik yetkilileri ise Türk vatandaşını bularak ilaçları teslim etti.

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