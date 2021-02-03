Gündem Olası facia ucuz atlatıldı Sağanak yüzünden Bornova Deresinin istinat duvarı yıkıldı
İZMİR

Olası facia ucuz atlatıldı: Sağanak yüzünden Bornova Deresi'nin istinat duvarı yıkıldı

İzmir'de sağanak yağmur nedeniyle Bornova Deresi'nin demir parmaklıklarla korunan istinat duvarı çöktü. Çökme anı paniğe neden olurken, istinat duvarının yanından geçen yolda kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.

Haber Merkezi DHA
Dere kenarında, yaya ve araçların kullandığı yolu koruyan istinat duvarının çökmesi paniğe neden oldu.
Dere kenarında, yaya ve araçların kullandığı yolu koruyan istinat duvarının çökmesi paniğe neden oldu.


İzmir'de önceki geceden itibaren etkili olan sağanak, toprak zemini yumuşatarak yer yer çökmeler ile su baskınlarına neden oldu. Bornova’nın Eğridere Mahallesi'nde bulunan Bornova Deresi’nin Ergene Mahallesi’nde bulunan bölümünün istinat duvarı, sabaha karşı büyük bir gürültüyle çöktü. Dere kenarında, yaya ve araçların kullandığı yolu koruyan istinat duvarının çökmesi paniğe neden oldu. Toprak kayması da yaşanan bölgeyi, polis güvenlik şeridi ile çevirdi.

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‘DERE KENARINDA KİMSE YOKTU’

Çok korktuklarını söyleyen Akif Öztürk, "Yapılırken dolgu malzemeleri kullanıldı. Dere kenarının daha sağlam ve güçlü malzemeler ile inşa edilmesi gerekirdi. Allah'tan o sırada yakınlarda kimse yoktu. Bu sokak, anayol gibidir. O an birisi buradan geçiyor olsa idi dere suyuna kapılır giderdi" diye konuştu.

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‘DEPREMDEN HASAR GÖRMÜŞ OLABİLİR’

Mustafa Usta da istinat duvarının yaşanan depremden dolayı zayıfladığını iddia ederek, “Olayı yeni gördüm. İstinat duvarını koruyan demir parmaklıklar bile parçalanmış. Bunların bakımsızlık ve ilgisizlikten kaynaklandığını düşünüyorum. 15 yıldır bu mahallede yaşıyorum. İlk defa buna şahit oldum. İzmir depreminden sonra binaların ve yapıların zayıfladığını düşünüyorum. Bu tip yerlerin yeniden sağlamlaştırılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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İzmir'de yağışlar kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken şehir sular altında kaldı. Meydana gelen sel de otomobiller böyle sürüklendi.
  • Necla Vatansever ise "Önceden daha tehlikeliydi. Daha önce de sel felaketi yaşanmıştı. Duvar yapıldıktan sonra ilk defa böyle bir çökmeyi gördüm” şeklinde konuştu.

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İzmir'de etkili olan yağış sonrası çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Bir vatandaşın evine ulaşmak için kanoyla kürek çektiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Doluluk oranı yüzde 100'e dayandı: İzmir'de iki mahalle için boşaltma kararı
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İzmir genelinde iki gündür devam eden sağanak yağış barajlarda su seviyesine olumlu etki yaparken, Menderes ilçesinde bulunan Yeniköy Sulama Göleti’nde ise doluluk oranı yüzde 100 e dayandı.
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Yapılan inceleme sonucunda göletten kontrollü olarak su tahliye edilmesi uygun bulundu. Bu neden boşaltıların suların tehdit edeceği 2 mahallenin boşaltılması kararı alındı.
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Konu ile ilgili Menemen Kaymakamlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:
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Yoğun yağışlardan dolayı ilçemiz Yeniköy Balaban Göletinin dolması nedeniyle göletten su bırakılmaya başlanacaktır.
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Yeniköy ve Küner Mahallerinden geçen Balaban Deresinin sağ ve sol bandındaki 500 metre içerisinde evleri bulunan vatandaşların evlerini güvenlik nedeniyle boşaltmaları gerekmektedir.
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İzmir'in Menderes ilçesinde sel sularına kapılan araçtaki bir kişinin cesedine ulaşılmıştı.
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Doluluk oranı yüzde 100'e dayandı: İzmir'de iki mahalle için boşaltma kararı
İzmir'de aşırı yağışların ardından Menderes ilçesinde bulunan Yeniköy Sulama Göleti'nde doluluk nedeniyle su bırakılması kararı alındı. Menemen Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada gölete yakın iki mahallenin boşaltılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
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