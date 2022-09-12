Olaylar kenti karıştırdı: Gaziantep Valiliği'nden 'Suriyeli sığınmacı Türk eczacının kolunu satırla kopardı' iddialarına yalanlama

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesinde aynı binada oturan kişiler arasında binanın park alanı nedeniyle tartışma yaşandı. Çıkan kavgada diş teknisyeni olan bir vatandaş, kesici aletle sağ el kısmından hafif yaralandı.

Açıklamada olaya karışan 3 kişinin kimliğinin tespit edildiği, hafif yaralanan diş teknisyeninin de evinde istirahat ettiği belirtildi.

Bir vatandaşımızın tartıştığı 3 yabancı uyruklu şüpheli tarafından yaralanması olayı ile ilgili basın açıklaması için linki tıklayınız.



🔗https://t.co/jH1kyd1QZ6 pic.twitter.com/qcALoDIV3y — Gaziantep Valiliği (@gantepvaliligi) September 12, 2022

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Suriyeli sığınmacı Türk eczacının kolunu satırla kopardı' şeklindeki iddialar gerçek değildir. pic.twitter.com/yX1chz2Xnb REKLAM September 12, 2022