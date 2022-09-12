Gündem Olaylar kenti karıştırdı Gaziantep Valiliğinden Suriyeli sığınmacı Türk eczacının kolunu satırla kopardı iddialarına yalanlama
GAZİANTEP

Olaylar kenti karıştırdı: Gaziantep Valiliği'nden 'Suriyeli sığınmacı Türk eczacının kolunu satırla kopardı' iddialarına yalanlama

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Suriyeli sığınmacı Türk eczacının kolunu satırla kopardı' şeklindeki iddiaların gerçek olmadığı açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Olaylar kenti karıştırdı: Gaziantep Valiliğinden Suriyeli sığınmacı Türk eczacının kolunu satırla kopardı iddialarına yalanlama
Gaziantep'te çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesinde aynı binada oturan kişiler arasında binanın park alanı nedeniyle tartışma yaşandı. Çıkan kavgada diş teknisyeni olan bir vatandaş, kesici aletle sağ el kısmından hafif yaralandı.

Açıklamada olaya karışan 3 kişinin kimliğinin tespit edildiği, hafif yaralanan diş teknisyeninin de evinde istirahat ettiği belirtildi.

Park meselesi uğruna bıçakla yaraladı: Bir kişi tedavi altına alındı
FOTOĞRAF 9
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Kaza, akşam saatlerinde Eyüpoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.
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İddiaya göre Suriyeli bir grup, ağız ve diş sağlığı kliniği önüne otomobil park etti.
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Dışarı çıkan çalışanlar, gruptan araçlarını çekmelerine istedi.
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Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, diş teknisyeni Hamit Yıldız bıçak darbesi ile yaralandı.
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İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yıldız, tedavi altına alındı.
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Yıldız'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Klinik sahiplerinin yakınları ise otomobile zarar verdi.
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Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Park meselesi uğruna bıçakla yaraladı: Bir kişi tedavi altına alındı
Gaziantep'te 'park' meselesi nedeniyle çıkan kavgada diş teknisyeni Hamit Yıldız (39), bıçaklanarak yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yıldız, tedavi altına alındı.


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