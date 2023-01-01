'Öldü' düşüncesiyle hastaneye getirildi hayata tutundu: Uyandığında bakın ne sordu

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Doktorların müdahaleleri sonrası kalbi çalıştırılan hasta, yapılan anjiyo ile kapalı 5 damarı açılarak sağlığına kavuştu.
Olay, 9 Ocak’ta Kahramanmaraş-Türkoğlu arasında yolcu taşıyan minibüste meydana geldi. 54 yaşındaki Hüseyin Açıkgöz, akşam saatlerinde çalıştığı yerde mesaisini tamamlayarak kent merkezinden Türkoğlu ilçesindeki evine gitmek için minibüse bindi. Bir müddet minibüste yolculuk yapan Açıkgöz, aniden fenalaşarak kafasını minibüs şoförünün omzuna düşürdü. Şoför ise, rahatsızlanan ardından da kalbi durup vücudu soğumaya başlayan yolcusunu ’öldü’ düşüncesi olmasına rağmen zaman kaybetmeden acil servise getirdi. Burada doktorların müdahaleleri sonrası kalbi çalıştırılan hasta, yapılan anjiyo ile kapalı 5 damarı açılarak sağlığına kavuşturuldu. Yaklaşık 20 dakikalık süreç sonrası hayat dönen Açıkgöz, yaşadıklarını anlattı.
Hastanın yolculuk yaparken kalbi durup yığıldığını aktaran Sular Akademi Hastanesi Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Erdinç Eroğlu ise, “Yolculuk yaptığı minibüs şoförümüz ise erken fark edip vatandaşımızı hastaneye getiriyor. Buraya geldiğinde kalbi durmuş vaziyetteydi. Acil durum uzmanlarımız kalp masajını yaptıktan sonra kalbini çalıştırıyorlar. Biz de acilen anjioya aldığımızda damarlarının tıkalı olduğunu gördük. 5 damarını değiştirdik. Çok şükür ki hızlı davrandığımız için beyni etkilenmemişti. Kısa sürede toparlandı” diye konuştu.
Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Mehmet Acıpayam da, “Erken müdahale edildiği için beyni etkilenmedi. Ameliyattan sonra 9’uncu günümüz ve taburcu edilecek. Böyle durumlarda karşılaşacağımız zaman hızlı müdahaleler ile alacağımız cevaplar çok iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.