'Öldü' düşüncesiyle hastaneye getirildi hayata tutundu: Uyandığından bakın ne sordu

Yolculuk yaparken kalp krizi sonucu ölü olarak hastaneye getirildiğini ifade eden Hüseyin Açıkgöz, "Bir yerde şoför olarak çalışıyordum ve akşam işim bitince eve gitmek için minibüse bindim. Ben minibüsün önünde oturuyordum ve kafam düşmüş şoförün omzuna. Minibüs şoförü beni elleyip vücudumda soğukluk hissedince, ’Bu öldü, ben bunu direkt götüreyim’ demiş.

Ben de son anda, ’Ölmüş bu’ dediklerini duydum, sonrasını hatırlamıyorum. Beni ölü olarak getiriyorlar. Rüya gördüm ya da görmediğimi bilmiyorum. Kendime geldiğimde, ‘Uzayda mıyım? Yoksa evde miyim?’ diyordum. 20 dakikalık ölüp geri dirilmişim.