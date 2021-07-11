Öldüresiye dövülen Ülfet Dikici’yle ilgili CHP’den açıklama

CHP teşkilatlarındaki taciz ve tecavüz olaylarının genel merkez tarafından üstünün örtülmesi, parti içindeki kadına şiddet yanlılarına cesaret verdi. Giresun’un Eynesil ilçesinde Belediye Başkanının yanındaki adamlar tarafından darp edildiğini söyleyen kadın, CHP’li Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz’den şikayetçi oldu.

OYNAT 02:18 'Park bakımsız' diyen kadını CHP'li Başkan Ahmet Latif Karadeniz'in adamları dövdü Giresun'un Eynesil ilçesinde Belediye Başkanının yanındaki adamlar tarafından darp edildiğini iddia eden kadın şikayette bulundu. CHP'li Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz ise, kadına kimsenin vurmadığını arbede sırasında düşmüş, bir yerlere çarpmış olabileceğini iddia etti. Darp edilen kadın, 'Beni nasıl bu hale getirdilerse cezalarını çekmelerini istiyorum. Bu kadar vicdansızlık olur mu? Eşinin, çocuklarının yanında oğlumu darp edip beni de bu hale getirdiler.' şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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CHP'den açıklama: Yaşananlar çarpıtılıyor

Yaşananlarla ilgili CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, yaşananların çarpıtıldığını ve CHP’li Başkan Karadeniz hakkında olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığını savunan Torun, şunları söyledi:

"Yatıştırmak için çaba gösterdi"

İddialar Genel Merkez'imiz tarafından detaylı olarak incelenmiştir. Olay özetle şöyle gerçekleşmiştir: Başkanımız şikayetçi aile ile görüşürken, parkın işletme sahipleri ile aile arasında tartışma yaşanmış ve arbedeye dönüşmüştür. Belediye başkanımız ve çalışma arkadaşları, aile ve işletme sahipleri arasındaki arbedeyi yatıştırmak için çaba göstermiştir.

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Ahmet Latif Karadeniz

"Kabul etmemiz mümkün değildir"

Parkta bulunan çok sayıda vatandaşımız, yaşananlara şahitlik etmiştir. Belediye başkanımızın, olayın içine çekilmeye çalışılmasını ve hatta suçlanmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da konunun takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

"Başkanın önünde dövdüler"

İlçe parkının bakımsız olduğundan şikayet etmeleri üzerine parka gelen belediye başkanının yanındakiler tarafından oğlu ve geliniyle beraber dövüldüklerini söyleyen Ülfet Dikici, yaşadığı dehşeti anlattı.





“Parka gitmiştik parkın pis olması nedeniyle belediye görevlilerini çağırdık. Belediye başkanı ve yanındakiler parka geldi” diyen Dikici, belediye başkanının yanındakilerle oğlu arasında oturma tartışması çıktığını anlatarak “Belediye başkanının yanında bulunanlar oğluma saldırdı. On kişi oğlumu darp etmeye başladı. Yanımızda gelinim vardı ona da yumrukla vurdular. Bu durumu görünce ben de araya girdim ayırmaya çalıştım ama kim vurduysa beni de bu hale getirdiler. Bütün bu yaşananlar da belediye başkanının yanında gerçekleşti” iddiasında bulundu.

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