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ANTALYA

Öldürülen Azra'nın ailesine katil zanlısının avukatı dava açtı

Antalya’da cesedi parçalara ayrılarak vahşi bir cinayete kurban giden Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katil zanlısının avukatı, kendisine hakaret edildiği iddiasıyla Azra’nın babası ve bazı aile bireylerine dava açtı. Mahkemede suçunu itiraf eden zanlı Mustafa Murat Ayhan'ın, genç kadını katletmeden önce internette 'kafanın neresine vurursan bayılır' araması yaptığı tespit edilmişti.

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Haber Merkezi İHA
Öldürülen Azranın ailesine katil zanlısının avukatı dava açtı
Azra Gülendam Haytaoğlu

Antalya’da kaybolduktan 5 gün sonra cesedi 13 parçaya ayrılmış şekilde ormanlık alanda bulunan ve Mustafa Murat Ayhan adlı kişi tarafından vahşice öldürüldüğü ortaya çıkan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katil zanlısının yargılandığı dava sürüyor. Katil zanlısının avukatı Mehmet Ali Başaslan, başta, öldürülen Azra’nın babası Mustafa Haytaoğlu olmak üzere bazı aile bireylerine hakaret davası açtı.

''Sonuna kadar davanın takipçisi olacağız''

“Canice katledilmiş kızımızın acısı içine yoğrulurken katilin avukatın bu tutumu acımıza acı katıyor” diyen Azra’nın akrabası Medine Haytaoğlu, “Katilin avukatı Mehmet Ali Başaslan tarafından gerek şahsıma, gerek Azra’nın babasına ve bazı diğer aile fertlerine karşı açılan davalar bizi derinden üzdü. Kızımızı bu şekilde kaybetmenin acısı bize yetiyor zaten. Avukatın bu mesnetsiz suçlamaları ve bizi daha fazla yıpratmaya yönelik tutumu hepimizi gerçekten çok üzüyor. Ama bizleri yıpratmayı ve bıktırmayı hedefleyen bu davranışlar hiçbir zaman amacına ulaşmayacak ve bizi susturmayacak. Sonuna kadar bu davanın takipçisi olacağız ve katilin en ağır cezayı alabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız, ki başka Azralar ölmesin. Azra’nın şu anda çıkaramadığı sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

''Katil suçunu ikrar etmiştir''

Haytaoğlu ailesinin avukatı Batuhan Kuru ise, “Katilin avukatı sanık müdafi, katil diyorum çünkü duruşma esnasında çok soğukkanlı bir şekilde suçunu ikrar etmiştir kendisi. Meslektaşımız başta Azra’nın babası olmak üzere bazı aile bireyleri hakkında tehdit ve hakaretten suç duyurusunda bulunmuştur. Bu suç duyuruları neticesinde de aile bireyleri hakkında soruşturma açılmıştır” dedi.

Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren Mustafa Murat Ayhan, genç kadını katletmeden önce Google'da 'kafanın neresine vurursan bayılır' araması yaptığı tespit edilmişti.

Azra cinayetinde korkunç ayrıntılar: Öldürmeden önce 'kafanın neresine vurursan bayılır' diye arama yapmış
FOTOĞRAF 9
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Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. <br><br>Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamayınca Adana'dan gelen babası Mustafa Haytaoğlu, polise kayıp başvurusu yaptı. <br><br>Sosyal medyadan da Azra'nın bulunması için çağrılar yapıldı.
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ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF<br><br>Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğünü tespit etti. <br><br>Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. <br><br>Ayhan, sorguda cinayeti işlediğini itiraf etti. <br><br>
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CESEDİ GÖSTERDİ: BAŞI BULUNAMADI<br><br>Mustafa Murat Ayhan, Varsak'ta ormanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. <br><br>Cansız bedenin parçalarını bulan ekipler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. <br><br>Azra'nın başı tüm aramalara rağmen bulunamazken, Mustafa Murat Ayhan ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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ÜÇÜNCÜ DURUŞMA GÖRÜLDÜ<br><br>Ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen Mustafa Murat Ayhan, 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten insan öldürme', 'hırsızlık' ve 'cinsel saldırı' suçlarından üçüncü kez hakim karşısına çıktı.<br><br>Duruşmaya, Diyarbakır Cezaevi'nde bulunan sanık Mustafa Murat Ayhan SEGBİS aracılığıyla katılırken, öldürülen Azra'nın annesi Mezide Haytaoğlu, baba Mustafa Haytaoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. <br><br>Duruşmaya ayrıca Türkiye'nin birçok ilinden çok sayıda yetki belgeli avukat, şikayetçi müdafi olarak katıldı.
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AKIL SAĞLIĞI İÇİN YARGILANDIĞI DOSYALAR İNCELENSİN TALEBİ<br><br>Azra'nın yakınlarının avukatlarından Nagihan Buldu, sanık Ayhan'ın yaptığı savunmaların doğru olmadığını belirtti. <br><br>Buldu, ayrıca Ayhan'ın cezai sorumluluğunu kaldırılması için mahkemeye sunulan terapi merkezlerinden alınan tutanakların incelendiğinde de cezai sorumluluğunu kaldıracak herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını belirterek, konuyla ilgili Ayhan'ın daha önce yargılandığı dava dosyalarının incelenmesini talep etti.
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BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONUNDAN YAPTIĞI ARAMALAR ORTAYA ÇIKTI<br><br>Sanığın bilgisayar ve cep telefonunda yaptığı internet aramaları sonucunda elde edilen verilerin yer aldığı 'Dijital İnceleme Raporu' mahkemeye sunuldu. Sanığın, arama motorunda 'Kafanın neresine vurursan bayılır', 9 Temmuz 2021 tarihinde 'Antalya çöp değerlendirme Varsak Karşıyaka Mahallesi', 1 Ağustos 2021 tarihinde 'nöbetçi eczane listesi' şeklinde aramalar yaptığı raporda yer aldı.
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'İZLEDİĞİM FİLMDE GÖRÜP ARATTIM'<br><br>'Kafasına vurarak bayıltma' aramasının sorulması üzerine sanık Mustafa Murat Ayhan, \"Odamda seyrettiğim bir filmde adamın kafasına beyzbol sopası ile vuruyordu ve kavgaya devam ediyordu. <br><br>Sonrasında adamın kafasına tabanca kabzasıyla vurulduğunda adam bayıldı. Aklıma geldi ve bunu arattım.<br><br>Sonrasında Azra ile bu olayı yaşadık, olayla ilişkili bir durum değil bu. Nöbetçi eczane araması ise ilaçları nereden aldığımla ilgili bilgi olması için baktım. <br><br>Antalya çöp değerlendirme aramasını da 'parçaları çöpe atarsam bulunur' diye korktuğum için ayrı yerlere bıraktım\" dedi.
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FİLMİN İSMİNİ HATIRLAMADI<br><br>Günde 7 farklı ilaç kullandığını söyleyen Ayhan, \"Parmaklarını da parmak izi bulunmasın, bulunduğunda kim olduğu anlaşılmasın diye kestim. Ben tedavi oluyor ve ilaç kullanıyorum. Lütfen bir günle benim 48 yılımı yargılamayın. Alnı ak, mesleğini düzgün yapan, 2 üniversite bitirmiş, çocuğu olan aklı başında bir insanım ben. Çok üzgün ve çok pişmanım\" diye konuştu.<br><br>Azra'nın yakınlarının avukatlarının Ayhan'ın daha önce bir filmden bahsetmediğini belirterek, bu kadar detaylı hatırlıyorsa filmin adını söylemesini istemesi üzerine Ayhan, filmin ismini hatırlamadığını söyledi.
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Ayhan'ın avukatı Mehmet Ali Başaslan ise müvekkiline olaydan sonra heyet raporuyla şizofreni ve bipolar bozukluklarda kullanılan ilaçlar verildiği söyledi. Başaslan, \"Madem müvekkilim hasta değil niye hastanelerde böyle ilaçlar veriliyor. Azra'yı öldürmeyi planlamadığı açık. Öldürmeyi kafasına koyan birisi bunu kendi evinde yapmaz\" dedi. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, Ayhan'ın tutuklu yargılanmasının devamına karar vererek, duruşmayı 9 Mayıs tarihine erteledi.<br><br>Baba Mustafa Haytaoğlu ise \"Bizim avukatımız bazı delillerin tekrardan bildirilmesini talep etti. Ben yüce Türk adaletine güveniyorum. Caniye en ağır cezanın verilmesini istiyorum. Kadın cinayetleri son bulsun, başka Azra ölmesin\" dedi.<br><br>Avukat Semra Yıldız, davanın Adli Tıp Kurumu'ndan sanığın cezai sorumluluğuna ilişkin rapor gelmediği için ertelendiğini söyledi. Yıldız, \"Bu rapor tamamlandıktan sonra karar çıkacağını düşünüyoruz. İddianamede istenen tüm cezalardan en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün mahkemeye dijital incelemeler geldi. Burada birtakım aramalar yapıldığına dair incelemeler var. Sanığın aramaları bu suçu işlediğine dair delil oluşturacak türde\" diye konuştu.<br>
Azra cinayetinde korkunç ayrıntılar: Öldürmeden önce 'kafanın neresine vurursan bayılır' diye arama yapmış
Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp, cesedini 13 parçaya ayıran Mustafa Murat Ayhan'ın (49), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında, sanığın cep telefonu ve bilgisayarının incelendiği rapor mahkemeye sunuldu. Raporda, Ayhan'ın 'Kafanın neresine vurursan bayılır' diye internette arama yaptığı ortaya çıktı.

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