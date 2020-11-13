Ölen yok ama tüm gün mezar kazıyorlar: Erzurum'da kışa hazırlık

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, Abdurrahman Gazi Mezarlığı'ndaki kış hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, kepçelerle açılan 600 mezarı, hilti, kompresör, kazma ve küreklerle düzelterek, kış dönemine hazır hale getirdi. 200 mezarın hazılanması ise sürüyor.

'Kışın toprak taş gibi oluyor'

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Kışın toprak taş gibi oluyor. Yaklaşık bir metre kar yağıyor. Mezarı ancak kompresör yardımı ile kazdırabiliyoruz. Sonbaharda hazırlık yaparak tek, çift, üç ve dört kişilik olmak üzere mezar yerleri kazıyoruz. Şu ana kadar 600 mezar yeri kazdık. Kış korkusu yaşamıyoruz. Aile mezarlığı olanlardan biri rahmetli olduğunda o gün kazıyoruz. Biraz zor oluyor ama vazifemizi yerine getiriyoruz. Ama önceden bu hazırlığı yaptığımız için kışın günde 5 ila 10 arasında cenaze defnediyoruz. Bu hazırlığı yaptığımız için bizim içinde çok kolay oluyor" diye konuştu.

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OYNAT 01:51 Erzurum'da mezarlıkta ilginç kış hazırlığı Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da, toprağın bile donması üzerine, kış mevsiminde ihtiyaç duyulacak mezarlar şimdiden kazılmaya başlandı. Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda kepçelerle açılan mezarları kazma ve küreklerle gün boyu düzelten belediye işçileri, Sibirya soğukları öncesinde 1800 boş mezarı hazır hale getirdi. BiP'te paylaş

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'Gün boyu mezar kazıyoruz'

Kışın mezar açmanın çok zor olduğunu belirten işçilerden Sinan Vural da "Kış gelmeden 600 mezarı açtık. 200 tane daha yapmamız lazım. Kar yağmadan, iyice don yapmadan tamamlamalıyız. Yoksa çok zor oluyor. Gün boyu mezar kazıyoruz. Cenazeler gelince de kazma işlemini bırakıp, defin işlerini yapmaya gidiyoruz" dedi.