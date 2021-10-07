Olmayan başbakanlıkta ısrarcı ​

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında daha önce “başbakanlığa adayım” sözlerini hatırlatarak şu düşünceleri aktardı:

“Bir televizyon programında “ben başbakanlığa talibim” dedim ve çarşı karıştı, tam bir haftadır televizyonlarda ‘Öyle mi olacak, böyle mi olacak? Onu mu dedi, bunu mu dedi?’ tartışmaları var. Oysa söylediğim çok açık. Millet İttifakı olarak bir cumhurbaşkanı adayı göstereceğiz ve bu aday da Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Ama Cumhur İttifakı paydaşlarının aksine biz, yeni bir Sayın Erdoğan seçmeyeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki aday göstereceğimiz kişi dünyanın en becerikli, en muteber insanı bile olsa Türkiye bu ucube sistemle yönetilemez.”