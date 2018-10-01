Gündem Ölmek istemiyorum diyen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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​Burdur Haberleri: Motosiklet tutkunu Recep Serttaş hayatını kaybetti

Ölmek istemiyorum diyen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Burdur'da motosiklet tutkunu Recep Serttaş (22), motosikletiyle bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Serttaş'ın bir süre önce bariyere çarparak yaşamını yitiren bir motosikletlinin fotoğrafını 'Ölmek istemiyorum' notuyla sosyal medyadan paylaştığı görüldü.

Haber Merkezi DHA
Motosikletin 150 metre sürüklendiği kazada Serttaş, başında kask olmasına rağmen hayatını kaybetti.
Motosikletin 150 metre sürüklendiği kazada Serttaş, başında kask olmasına rağmen hayatını kaybetti.

Burdur'da motosiklet tutkunu Recep Serttaş (22), motosikletiyle bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi. Serttaş'ın bir süre önce bariyere çarparak yaşamını yitiren bir motosikletlinin fotoğrafını 'Ölmek istemiyorum' notuyla sosyal medyadan paylaşması dikkat çekti.

  • Kaza, dün gece Bucak- Burdur karayolunun Çeltikçi Beli Tekke köyü yakınlarında meydana geldi. Recep Serttaş'ın kullandığı motosiklet sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Motosikletin yaklaşık 150 metre sürüklendikten sonra durduğu kazada başında kask olan sürücü Recep Serttaş yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Recep Serttaş'ın ailesi fenalık geçirdi. Serttaş'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Motosiklet tutkunu olan Recep Serttaş'ın, geçen yıl facebook hesabında bariyere çarparak yaşamını yitiren bir motosikletlinin fotoğrafını 'Ölmek istemiyorum' notuyla paylaştığı görüldü.

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