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Ölüme giden yok: Üç günde aynı yerde ikinci kaza

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde lastiği patlayan TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeridin yanında bulunan tren yoluna uçtu. Üç gün içinde aynı yerde aynı şekilde gerçekleşen ikinci kazada yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
TIR dorsesi ikiye bölündü.
TIR dorsesi ikiye bölündü.

Manisa Otobüs Terminali istikametinden Turgutlu istikametine seyir halindeki Muharrem Ali D. idaresindeki 42 ABY 109 plakalı tırın sol ön lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır refüjü aşarak karşı şeride, ardından da tren yoluna uçtu. Kazanın etkisiyle tırın kabini dorsesinden ayrılarak ikiye bölündü.

Olay yerinde şoka girdi

Kaza yapan sürücü Muharrem Ali D. şok içerisinde yolda seyir halinde olan başka bir şoför arkadaşını arayarak durumu bildirdi. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan tır sürücüsü Muharrem Ali D. Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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"Arkadaşım kaza yerinden beni aradı"


Kaza yapan tır şoförü Muharrem Ali D.’nin arkadaşı olan bir başka tır şoförü İsmail Yün, “Arkadaşım beni arayarak kaza yaptığını ve takla attığını söyledi. Aramızda 500 metre vardı. Ben de geri döndüm. Geldiğimde tırın kabini dorsesinden ayrıldığını gördüm. Kendisini hastaneye kaldırmışlar. Durumunu sorduğumda belinin ağrıdığını ve burnundan kan geldiğini öğrendim” dedi. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Üç gün içerisinde aynı yerde ikinci kaza

Öte yandan geçtiğimiz 11 Ağustos Salı günü de aynı noktada ve aynı şekilde kaza meydana gelmesi dikkat çekti. Geçtiğimiz salı günü meydana gelen kazada da Ali İhsan Ö. idaresindeki 45 RA 3144 plakalı kamyonun lastiği patlayarak tren yoluna uçtu. Kazada tır sürücüsü hafif yaralandı.

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