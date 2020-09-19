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BURSA

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Eylül'de iptal olan BUDO seferleri

Deniz ulaşımını kullanacaklar dikkat: BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsünün bugün gerçekleştireceği bazı seferler iptal edildi. Yola çıkacak yolcuların seferleri kontrol etmesi gerekiyor.

Haber Merkezi AA
Bursa Deniz Otobüsü
Bursa Deniz Otobüsü

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre;

  • 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi.
  • Aynı sebeple 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 ve 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 16.55'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.
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