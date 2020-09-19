Deniz ulaşımını kullanacaklar dikkat: BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

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Plazma ölüm oranını azalttı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, vaka sayılarının artmasıyla birlikte plazma ihtiyacının da arttığını söyledi. Kınık, “Dünyada en yaygın plazma kullanımı ülkemizde. 13 bin 698 bağış yapıldı. Plazma ölüm oranı ve yoğun bakım ünitesinde kalışı azalttı” diye konuştu.