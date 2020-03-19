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SAMSUN

Ölümüne tamir: Hiçbir önlem almadan çatıya çıktı

Samsun’un Bafra ilçesinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan 5 katlı binanın çatı katında yağmur suyu giderini tamir eden vatandaş yürekleri ağza getirdi.

Haber Merkezi İHA
Samsunlu vatandaşın görüntüleri yürekleri ağızlara getirdi.
Samsunlu vatandaşın görüntüleri yürekleri ağızlara getirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinin İsmet Paşa mahallesinde 5 katlı bir apartmanın çatı katına çıkan bir vatandaş metrelerce yüksekte yağmur altında canını hiçe sayarak tıkanan çatı gider borusunu tamir etti.

Diyarbakır surlarında ’selfie’ çılgınlığının önüne geçilemiyor
FOTOĞRAF 10
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Son dönemde yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil mekanlarından biri haline gelen Diyarbakır’da güvenlik nedeniyle surların üzerine çıkmak yasaklandı. Özellikle tarihi Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camii alanında bulunan surların üzerine çıkılması yasaklanmasına rağmen vatandaşlar fotoğraf çektirmek için tehlikeye aldırış etmeden surlara çıkmaya devam ediyor.
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’Surlara çıkmak tehlikeli ve yasaktır’ tabelası önünde açıklamalarda bulunan Metin Hasgümüş, surların etrafına tabela asılmasını istedi.
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Hasgümüş, Merak ettiğimiz için çıktık, biz de Diyarbakır’ın yerlilerindeniz. Sur’un son halini, içini, Hevsel Bahçeleri’ni merak ediyoruz. Böyle yüksek tepede merakımızı gideriyoruz. Yasakları sevmiyoruz. Çıkılmaması için koruma tedbirleri, uyarı levhaları asılabilir, görevliler konulabilir. Ne yapılırsa yapılsın bunun önüne geçemezsiniz. İnsanlar bir şekilde merakını gidermek için çıkıyor dedi.
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Surlara çıkılmaması için görevlilerin bulundurulması gerektiğini aktaran Rıfat Kıcınuk ise, tarihin daha iyi tanıtılması ve ekonomiye destek verilmesi için Diyarbakır gençlerinin bilinçlendirilmesi ve rehberlik yapılması gerektiğini kaydetti.
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Kıcınuk, Buranın yerli gençleri yetişsin, burada rehberlik yapsın, turistler gelsin hem para kazanırız hem de gençlerimiz bilinçlenir iş sahibi olur. Bunlar çok güzel şeyler.
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Surlara çıkmak yasak ama o merakı gidermek için çıkmam lazım, tel taksalar, yasak yapsalar da engellenemez. Buraya görevli konulması lazım, başkada çaresi yok. Misafirlerimiz sura çıkmak istediğini söylüyor, ben de yasak olmasına rağmen çıkartıyorum diye konuştu.
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Diyarbakır surlarında ’selfie’ çılgınlığının önüne geçilemiyor
Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan surlara çıkmak yasakladı. Yapının etrafındaki birçok noktaya da 'Surlara çıkmak tehlikeli ve yasaktır' tabelaları asıldı. Ancak uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal medyada daha fazla beğeni almak uğruna fotoğraf çektirmek için canını hiçe sayıp yine de kalenin tepesine çıkıyor.


Sağanak yağmur altında çatının ucunda kafa üstü sarkarak gider borusunu tamir eden vatandaş, sarktığı yerden güçlükle emekleyerek geri çıktı. Yüreklerin ağza geldiği anı bir vatandaş cep telefonu ile kayda aldı.

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