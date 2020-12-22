Ölünün pasaportuyla Türkiye’ye sızacaktı

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Risk Analiz polisleri, yurtdışından gelen yolcuların pasaport kontrolünü yaparken “Rashıd Hassanzadeh Sourmanabadı” adına düzenlenmiş orijinal İran pasaportuyla ülkeye giriş yapmaya çalışan bir yolcudan şüphelendi.
SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ
- Pasaportun sahte olmadığı tespit edildi ama şahsın şüpheli davranışları devam edince GBT kontrolü yapıldı. Şahsın Türk vatandaşı Rıdvan Bayram olduğu ortaya çıktı. Rüşvet vererek İran makamlarından aldığı pasaportla yakayı ele veren Bayram’ın, 5 suçtan arandığı ortaya çıktı.
Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, Rıdvan Bayram’ın “PKK terör örgütü üyeliği”, “eşini kasten öldürme” ve “uyuturcu ticareti” suçlarından arandığı belirlerdi. Gözaltına alınıp mahkemeye sevkedilen Bayram tutuklanarak cezaevine gönderildi.