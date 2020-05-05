Ömer Çelik AK Parti MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu

[[ 05.05.2020 17:47 ]]

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Büyük bir salgınla güçlü bir şekilde mücadele ediyoruz. Sadece iri devlet olan bir takım devletlere nazaran nasıl güçlü bir devlet olduğumuzu hep beraber görmüş olduk.

Yassıada rejimine karşı milletin iradesinden ve Cumhuriyetimizden yana olmaya devam edeceğiz.

Bir daha Yassıada rejimi asla hayata geçmeyecek.

Bir iktidarı seçimle göndermeyi istemek her muhalefetin hakkıdır. 'Başka yollarla gidecek' demek millete karşı silah çekmenin referansıdır.

Saray rejimi tartışmasını çok uzun zamandır yapıyorlar. Bir iktidarı seçimle göndermeyi istemek her muhalefetin hakkıdır.

'Başka yollarla gidecek' demek millete karşı silah çekmenin referansıdır.

Çok yönlü düşünerek krizi yönetiyoruz. Ekonomik destekler 200 milyar TL'ye ulaşmıştır.

5 milyon 100 bin vatandaşımıza kamu bankaları kredi desteği sunmuştur. Şimdiye kadar 102 ülkeden 65 bin vatandaş geldi.

Vaka artışı olursa önlemler sıkılaştırılır. Vakalar düştükçe kolaylıklar gelecek.







