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ANKARA

Ömer Çelik: Millet 15 Temmuz’da kimin kaçtığını gördü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin TBMM Grup Toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesiyle ilgili açıklamalarını şiddetle kınadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Çelik: Millet 15 Temmuz’da kimin kaçtığını gördü
Ömer Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin TBMM Grup Toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesiyle ilgili açıklamalarını şiddetle kınadı.

CHP SİYASETE NEFRET YÜKLÜYOR

Kılıçdaroğlu’nun beyanlarının siyaset biçimi değil, iftira kampanyası olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

  • “Kılıçdaroğlu, şimdiye kadar bir sürü temelsiz iddia ortaya atıp belge bilgi açıklayacağım dedi ancak açıklamaları hiçbir siyasi netice doğurmadı. Tüm bu açıklamalar çevre kirliliğinden başka bir şey üretmemiştir. Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanı’mızla ilgili ‘kaçacak’ ifadesini kullanmış. Bunu daha önce de söylemişti ancak milletimiz 15 Temmuz gecesi kimin tanklara karşı milletiyle beraber direndiğini kimin de tankların yol vermesiyle kaçtığını görmüştür.

Kılıçdaroğlu’nun devlet bürokrasisini sürekli olarak tehdit etmesi, Türkiye Cumhuriyeti devletini işlemez hale getirmeye dönük bir teşebbüstür. Bu hiçbir şekilde siyasi bir yaklaşım değil, geçmişte örnekleri görülen bir vesayet arayışıdır. Kılıçdaroğlu’nun ülkemizi istikrarsızlaştırmaya dönük beyanları, cılız kalmaya mahkumdur. Bu beyanlar millet odaklı bir siyaset anlayışından yoksundur. Başkalarının dediklerinin kötü bir tercümesidir. CHP yönetimi, siyasete nefret yazılımı yüklemeye çalışıyor. Bu, CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımızın hak etmediği bir durumdur. Nefret siyasetine karşı durmaya kararlıyız. Cumhurbaşkanı’mızı hiç kimse nefret siyasetinin diliyle tehdit edemez. Cumhurbaşkanı’mıza nefret siyasetiyle saldıranlara gerekli karşılığı siyaset ve hukuk temelinde vermeye devam edeceğiz.”

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