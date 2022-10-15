Gündem Ömer Çelikten Bartındaki maden faciasına ilişkin açıklama
POLİTİKA

Ömer Çelik'ten Bartın'daki maden faciasına ilişkin açıklama

Bartın'da yaşanan maden patlamasına yönelik paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dilerken, yaralılar için acil şifa temennisinde bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Ömer Çelikten Bartındaki maden faciasına ilişkin açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.45 sıralarında yer altında meydana gelen patlama sonucunda onlarca ailelerin evine ateş düştü.

Facia sonucunda 28 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 15 işçi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma çalışmaları devam edior

Olay yerinde AFAD'ın yanı sıra birçok ekip, arama kurtarma çalışmalarına yardım için humalı çalışma içerisinde.

Çelik'ten mesaj

Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu facia için mesajını duyuran AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı;

"Bartın Amasra’daki maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet diliyoruz… Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Bartın'da maden ocağında patlama: 28 vatandaşımız hayatını kaybetti
GÜNDEM
Bartın'da maden ocağında patlama: 28 vatandaşımız hayatını kaybetti

Maden ocağındaki korku dolu anları anlattı: Patlama rayların üzerindeki vagonları bile duvarlara çarpmış
GÜNDEM
Maden ocağındaki korku dolu anları anlattı: Patlama rayların üzerindeki vagonları bile duvarlara çarpmış
Konstantinos Florostan provokasyon

Konstantinos Floros'tan provokasyon

​Gerilimi tırmandırmak isteyen Yunanistan'dan kışkırtıcı hamle.
Altından daha değerli

Altından daha değerli

​Almanya'da enerji krizi
Bartında maden ocağında patlama

​Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

​İçişleri Bakanı Soylu: 11 işçi yaralandı, 58 madenci kurtarıldı.

​Meteoroloji il il uyardı

​Bartın'da arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşadıklarını anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.