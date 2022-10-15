Ömer Çelik'ten Bartın'daki maden faciasına ilişkin açıklama

Dünya

BM'den Rusya'ya izin verin çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "Guterres, Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC), 3. Cenevre Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuk uyarınca tüm savaş esirlerine tam erişim hakkı verilmesi yönünde Rusya'ya yaptığı çağrıyı yineler." ifadesini kullandı. ICRC ise yaptığı açıklamada, aylardır hapishaneyi ziyaret etmeye hazır olduklarını ancak erişim izni alamadıklarının bilgisini verdi.