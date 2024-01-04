Ömer Çelik'ten 'Can Atalay' tartışmalarına 'mahkemeler arası çelişki var' yorumu: Çözüm yeni Anayasa yapmak

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal kararına da uymadı. Daire, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi’nde Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay milletvekili seçilen Atalay hakkındaki AYM’nin ikinci ihlal kararına ilişkin incelemesini tamamladı.

AYM’nin Atalay hakkındaki ikinci ihlal kararına uyulmasına yer olmadığına hükmedildi. Kararda, “AYM’nin Can Atalay’ın bireysel başvuruları hakkındaki hak ihlali kararlarına hukuki değer ve geçerlilik izafi edilemeyeceği” belirtilerek, “Anayasa’nın 153. maddesi kapsamında uygulanması gereken bir karar bulunmadığı” ifade edildi.

"Atalay hakkındaki karar kesin"

Atalay hakkında verilen mahkumiyet kararının Daire tarafından daha önce onandığı ve bu kararın kesin olduğu kaydedilen kararda, AYM’nin ihlal yönündeki kararlarına uyulmasına yer olmadığı vurgulandı. Anayasa’nın 84/2. maddesi yönünden AYM’ye müracaat imkanı tanınmadığı ve AYM’nin bu konuda inceleme yetkisi de bulunmadığı kaydedilen kararda, Anayasal zorunluluk gereği Atalay hakkındaki kararın örneğinin, gereğinin takdir ve ifası için TBMM Başkanlığı’na tekrar gönderilmesi kararlaştırıldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin 'Can Atalay' kararı üzerinden 'anayasal darbe' tepkilerine ilişkin Habertürk TV canlı yayınında konuştu.

"Yüksek mahkemeler arasında bir çelişki var, çözüm yeni Anayasa"

"Yüksek mahkemeler arasında bir çelişki var" diyen Çelik, "Anayasa'da birbirine muhalif hükümler var. Bütün bunlardan uzaklaşacağımız mesele Türkiye'de yeni bir anayasa yapmak." diye konuştu.

Çelik'in konuya ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yeni bir Anayasa yapılmadığı sürece devlet organları arasında bu çelişkilerin ortaya çıkması mukadderdir. Yarın da başka bir şey çıkabilir. Toplum hayatının çeşitli meselelerinde çeşitli çelişkiler ortaya çıkabiliyor. Yargıtay'ın, Anayasa Mahkemesi'nin sınırları nerededir? Bu taraf haklıdır, bu taraf haksızdır diyeceğimiz bir mesele değil.

Sayın Cumhurbaşkanımız 'Ben burada hakem pozisyonundayım' dedi. Bunun da ötesinde yazılımla ilgili mesele. Yazılım nedir, Anayasa'dır. Dolayısıyla yeni Anayasa olmadığı müddetçe siyasetle devlet hayatının önüne bu ve şimdi tahmin edeceğimiz bir sürü kriz gelecek.

"Yeni nesillere yeni Anayasa borcumuz var"

Cumhurbaşkanlığı makamı olarak iki yargı kurumu arasındaki krizde hakem pozisyonu olduğunu söyledi. Yüksek yargı organlarının arasında çelişki hoş bir durum değil. Bunu giderecek şey yeni bir Anayasa'nın yapılmasıdır.

Cunta Anayasa'sı diyoruz, bir sürü müdahale yapılmış. Siyaset yapanların borcu yeni bir Anayasa'yı yeni nesillere hediye etmektir.

Bir Anayasa'nın sahip olması gereken temel niteliklere sahip metnin her ortamda çıkarılabileceğini düşünüyorum. İdeolojik kavgaların parçası haline getirecek bir metin istemiyorsak. Bizim Anayasal geleneğimizde zaman zaman Anayasa'lar yasamaya zaman zaman yargıya zaman zaman yürümeye öncelik vermiştir.

Daha önceki deneyimde illere kadar gidilip, vatandaşlarla bir araya gelinip, aşağıdan yukarıya bütün veriler alınıp, incelenip değerlendirdikten sonra bir noktaya gelinmişti. Ondan sonra malesef mümkün olmadı. Partide de yaptık, taslaklar ortaya çıkardık. Burada asgari müştereklerde buluşacak bir iradenin ortaya çıkması büyük bir sorumluluk olarak önümüzde duruyor."







