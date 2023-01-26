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Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Batı medyasına sert tepki: İlkel bir kara propaganda

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren manşetlere yer veren Batı medyasına sert tepki gösterdi. Doğrudan Türkiye’deki seçimlerde taraf olunduğunun altını çizen Çelik, "Bunların yaptığı basın yayın faaliyeti değildir; ilkel bir kara propagandadır. Talimat almayan bir Türkiye bu odaklar için kabus anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

13:04 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Batılı bazı yayın organları sistematik şekilde Cumhurbaşkanımızı hedef alıyorlar. Doğrudan Türkiye’deki seçimlerde taraf oluyorlar. Cumhurbaşkanımızın dış politikada bağımsız ve ilkeli bir çizgi izlemesinden rahatsız olduklarını açıkça belirtiyorlar.

'ÇİRKİN VE CİDDİYETSİZ BİR YAKLAŞIM'

Bunların yaptığı basın yayın faaliyeti değildir; ilkel bir kara propagandadır. Talimat almayan bir Türkiye bu odaklar için kabus anlamına geliyor. Çirkin ve ciddiyetsiz yaklaşımlarla Türkiye’deki siyasi süreçleri etkileyebileceklerini düşünüyorlar."

'TARİHİN EN BÜYÜK DERSİNİ VERECEK'

Cumhurbaşkanımızın barışa odaklı dış politika çizgisi, bunları daha çok rahatsız etmeye devam edecek. Milletimizin yüksek siyasi bilinciyle vereceği kararlar, dış vesayet girişimlerine de tarihin en büyük dersini verecek."



#AK Parti
#ömer çelik
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
1 saat önce
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Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Batı medyasına sert tepki: İlkel bir kara propaganda
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