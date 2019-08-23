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POLİTİKA

Ömer Çelik'ten Emine Bulut ile ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik: Üzerimize düşeni yapmaya hazırız

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı kapsamında açıklamalarda bulundu. Konuşmasının ilk bölümünde Emine Bulut cinayetine değinen Çelik, "Bu vahşet kültürü nasıl oluşuyor, insanlar yaralı birine yardım etmek yerine neden kameraya çekmeyi tercih ediyorlar tüm bunlar üzerine düşünmemiz lazım" dedi. Çelik ayrıca AK Parti'deki kongre sürecinin 7 Ekim 2019 tarihinde başlayacağını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı kapsamında açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının ilk bölümünde Emine Bulut cinayetine değinen Çelik, "Bu vahşet kültürü nasıl oluşuyor, insanlar yaralı birine yardım etmek yerine neden kameraya çekmeyi tercih ediyorlar tüm bunlar üzerine düşünmemiz lazım" dedi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Rahmetli Emine Bulut'un hunharca katledilmesi karşısında milletçe derin bir üzüntü yaşıyoruz.

Bütün kadın cinayetleri aynı üzüntüyü oluşturuyor hepimizde. Karşı karşıya kaldığımız vahşet hafızamızı yeniden aynı acıyla yüzleştiren, bundan sonra yapmamız gerekenlerle ilgili hassasiyetimizi daha da artması gereken bir durum.

AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik.

Konya'da da bir cinayet gerçekleşti. Milletimizde haklı bir infial yaratması, bir annenin çocuğunun gözlerinin önünde hayatını kaybetmesi çok büyük bir üzüntü kaynağı. Cumhurbaşkanımız da hassasiyetlerinin altını çizdiler.

Hükümetin yapabileceği konular konusunda Aile Bakanlığımız harekete geçmiştir. Bakanlığımız konuya her aşamada müdahil olacaktır. Bu şahsın en yüksek cezayı alması en yüksek temennimizdir.

Vahşet görüntülerinin yayılması da vahşettir

Burada sadece siyaset kurumunun vazifelerinin çok ötesinde bir durumla karşı karşıyayız.

Cumhurbaşkanımız da değindiler. Emine Bulut'un hayatını kaybetmesi kadar, hayatını kaybederken yardım etmek yerine birilerinin görüntü alma telaşına düşmesi, seyirci olması bunu geniş çaplı ele almamız gerektiğini düşünüyor.

Orada bir insan hayatını kaybederken yardım etmek yerine görüntü almak işiyle uğraşmak gibi bir işle nasıl uğraşıyorlar?

Diğer bir üzüntü kaynağımız; sosyal medyada, medyada bu şekilde görüntülerin yayılması.

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Vahşet görüntülerinin yayılması bir başka vahşettir. Sayın Cumhurbaşkanımız hassasiyetlerini ortaya koydular. Her türlü öneriye, işbirliğine açığız. Toplumun tüm hücrelerini, tüm vatandaşlarını ilgilendiren bir mesele. Bir kere daha milletçe başımız sağ olsun diyorum."

DHA
Emine Bulut cinayeti, Çelik'in açıklamalarında geniş yer buldu.

Suriye'de kurulacak güvenli bölge

Suriye'de kurulması muhtemel Güvenli Bölge için de değerlendirme yapan Çelik, "Bu alanın kontrolü Türkiye'de olmalı. YPG-PKK unsurları barış koridorunda yer almamalı. Ve kurulacak bu alan kitlesel göçün önlenmesi için de roller oynamalı" ifadesini kullandı.

AK Parti kongresi 7 Ekim 2019'da

Çelik, AK Parti'nin 7. Olağan Kongre sürecine dair de bilgi paylaştı ve "Kongre sürecimiz 7 Ekim 2019 itibarıyla başlayacak." şeklinde konuştu.

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