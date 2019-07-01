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POLİTİKA

​Ömer Çelik'ten Libya'da alıkonulan Türk vatandaşları hakkında açıklama

Ömer Çelik'ten Libya'da alıkonulan Türk vatandaşları hakkında açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Libya'da alıkonulan Türk vatandaşları hakkında "Libya’da kanunsuzluğa karşı çıkıyoruz. Hafter’in milislerinin kanunsuzluğuna vahim bir adım daha eklendi. 6 vatandaşımızı haydutça bir eylemle tutukladılar. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Libya Ulusal Ordusu (LUO)' ismini kullanan Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından alıkonulan 6 Türk vatandaşı hakkında açıklamada bulundu.

HAYDUTÇA TUTUKLADILAR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Libya halkının kardeşidir. Libya için her zaman barış ve huzur diledik. Geleceğinin huzur ve barış içinde olmasını diliyoruz. Libya’da kanunsuzluğa karşı çıktık ve çıkıyoruz.

Hafter’in Libya’daki milisleri kanunsuz hareketlerine vahim bir şekilde devam ediyor. 6 vatandaşımızı haydutça bir tavırla tutukladılar. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.

Türkiye’nin dostluğu, çıkar ve sömürüden uzak, gerçek insanlık değerlerine dayanır. Değerini bilen için paha biçilmez bir kıymettir. Türkiye’ye karşı husumet ise hiç kimsenin tercih etmemesi gereken bir tavırdır.

Türkiye Libya halkının kardeşidir. Tarihten gelen kardeşliğimiz sonsuza kadar devam edecek. Libya için hep barış ve huzur diledik. Huzur ve barış dolu bir Libya isteyenler için en büyük dost Türkiye’dir.

  • Libya’da kanunsuzluğa karşı çıkıyoruz. Hafter’in milislerinin kanunsuzluğuna vahim bir adım daha eklendi. 6 vatandaşımızı haydutça bir eylemle tutukladılar. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz.

Türkiye’nin dostluğu, çıkar ve sömürüden uzak, gerçek insanlık değerlerine dayanır. Değerini bilen için paha biçilmez bir kıymettir. Türkiye’ye karşı husumeti ise hiç kimse tercih etmemelidir." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı da, Libya'daki Türk vatandaşlarının kendi güvenliklerini tehlikeye atacak adımlardan kaçınmaları ve çatışma bölgelerinden uzak durmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

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