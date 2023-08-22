Ömer Karahan'ın Rektör Ekrem Savaş'a yönelik 'performans parası' iddialarına Uşak Üniversitesi'nden cevap: Yönetici payı dışında hiçbir ödeme almadı

Uşak Üniversitesi TIP Fakültesinde bir dönem dekanlık yapan Prof. Dr. Ömer Karahan'ın Rektör Ekrem Savaş'a yönelik 'performans parası' iddiaları Uşak Üniversitesi yönetimi tarafından yapılan açıklama ile yalanlandı.

Karahan, sosyal medyada yayınladığı video ile başta Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş ile üniversitenin akademik ve idari personelini hedef aldı.

Eski Dekan Karahan, bir öğretim üyesinin yaptığı ameliyatlar neticesinde 20 hastanın 19'unun hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

Üniversite yönetimi yaptığı açıklamada Karahan'ın söz konusu iddiasını yalanlayarak, "Birlikte kullanım yönetmeliğinin (Afiliasyon) 14 maddesinde “hasta hakları başvurusu ile ilgili şikâyetler önce hastane hasta hakları kurulu tarafından değerlendirilir, eğer bir ihlal kararı varsa, başvuru hakkında işlem yapılabilmesi için dosya rektörlüğe gönderilir” denilmektedir. Bu çerçevede hasta hakları kurulu tarafından idareye ulaştırılmış herhangi bir ihlal kararı bulunmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Karahan'ın 'performans parası' iddialarına yalanlama

Ömer Karahan'ın bir diğer karalama girişimi ise Rektör Ekrem Savaş'a yönelik 'performans parası' iddiası oldu. Karahan, Savaş'ın tıp fakültesi öğretim üyelerinin hepsinden daha yüksek oranda performans parası aldığını ileri sürdü.

Karahan'ın bu iddiasını yalanlayan Uşak Üniversitesi, yaptığı açıklamada Rektör Savaş'ın yasanın tanıdığı imkân dâhilinde sadece yönetici payı adı altındaki ödemeyi aldığı, bunun dışında hiçbir ödeme almadığını ifade etti.

Üniversite yönetiminden Karahan'ın iddialarına karşı basın açıklaması

Uşak Üniversitesi'nin eski Dekan Prof. Dr. Ömer Karahan'ın iddialarına yönelik yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesindeki bir öğretim üyesi tarafından son zamanlarda You Tube ve WhatsApp gibi mecralarda, gerçekle alakası olmayan videolar yayınlanmak suretiyle başta Uşak Üniversitesi Rektörü olmak üzere Üniversitemizin akademik ve idari personelinin hedef gösterilmesi üzerine, bu hususlarda kamuoyunun yanlış yönlendirilmesini engellemek amacıyla açıklama yapmak gerekliliği hasıl olmuştur.





Şöyle ki;





1. Bir öğretim üyemizin yaptığı ameliyatlar sonucunda 20 hastanın 19 unun ölümüne yol açtığı iddiası gerçek dışıdır. Birlikte kullanım yönetmeliğinin (Afiliasyon) 14 maddesinde “hasta hakları başvurusu ile ilgili şikâyetler önce hastane hasta hakları kurulu tarafından değerlendirilir, eğer bir ihlal kararı varsa, başvuru hakkında işlem yapılabilmesi için dosya rektörlüğe gönderilir” denilmektedir. Bu çerçevede hasta hakları kurulu tarafından idareye ulaştırılmış herhangi bir ihlal kararı bulunmamaktadır.





2. Tıp Fakültesinin ilgili öğretim üyesi tarafından üniversite hakkında haksız iddiaların yer aldığı video içeriğinde özetle; hastanede tedavi altında iken tıbbi problem geçiren ve bu problem neticesinde maalesef hayatını kaybeden hastamızın tedavi sürecinde etik ihlal veya malpraktis olduğu iddiasıyla ihbarda bulunduğu, bu ihbar neticesinde ilgili hekim hakkında soruşturma başlatıldığı, ancak soruşturmaya Uşak Üniversitesi Rektörü tarafından müdahale edilerek ilgili hekimin korunduğu ve aklandığı iddia edilmiştir. Her ne kadar video içeriğinde ilgili hekimin ismi zikredilmemiş olsa da video içeriği geniş kapsamlı olarak tetkik edildiğinde bu öğretim üyesinin hangi soruşturmayı ve hangi hekimi kastettiği kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Bahsi geçen soruşturmada bu öğretim üyesinin iddialarının aksine ilgili hekim aklanmaya çalışılmamış, bilakis inceleme başlatılmış ve incelemeci atanmıştır. Atanan incelemeci tarafından konu titizlikle araştırılmış, ilgili inceleme dosyası alanında uzman üç farklı kuruma gönderilerek kendilerinden rapor istenmiş ve bilirkişi raporlarında oy birliği ile hakkında inceleme yürütülen hekimin malpraktis veya etik ihlal içerecek hiçbir davranışının tespit edilemediği, bilakis yaptığı tüm işlem ve uygulamaların uluslararası kabul görmüş, güncel ve makbul bilime ve bilimsel çalışmalara tam bir uyum içerisinde olduğu ve bu uygulamaları nedeniyle ilgili hekime herhangi bir kusur atfının mümkün olamayacağı açıkça belirtilmiştir. Bu rapor ve tüm inceleme dosyası bir arada değerlendirildiğinde ilgili hekim hakkında soruşturma açılmasına yer olmadığına dair karar vermek gerekmiştir.

3. Yine bu video içeriğinde özetle, bir toplantıda Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucu dekanını destekler nitelikte bir beyanda bulunduğu için bir öğretim üyesi hakkında bir punduna getirilerek bir başka öğretim üyesine “bu yaptığınız ahlaki değil” demesi nedeniyle soruşturma başlatıldığı ve öğretim üyesine ceza verildiği iddia edilmiştir. Öncelikle şu hususu belirtmek gerekir ki; bir öğretim üyesine “bu yaptığınız ahlaki değil” dediği iddiasıyla açılmış, yürüyen veya sonlanmış herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. Yine bir toplantıda salt kurucu dekanı destekler mahiyette beyanda bulunduğu için hakkında soruşturma açılan herhangi bir öğretim üyesi de bulunmamaktadır. Videoyu yayınlayan öğretim üyesi bu hususta ismini vermekten imtina ettiği öğretim üyesi tarafından yanlış yönlendirilmiş veya yanlış bilgilendirilmiş olabilir. Bu iddiasını somutlaştırması halinde iddiasına ilişkin olarak daha detaylı açıklama tarafımızdan elbette yapılacaktır. Bu aşamada kulaktan dolma bilgilerin, gerçekliği araştırılmaksızın kamuoyu önünde dillendirilmesinin bir bilim insanına yakışmayacağı gerçeğini hatırlatmakla yetinmenin yeterli olacağı kanaatindeyiz.

4. Üniversiteler veya diğer idareler tarafından yürütülen soruşturmalarda nihai kararlar kesin olarak değil yargı yolu açık olmak üzere verilmektedir. Yani soruşturma neticesinde verilen kararlar ayrıca yargı denetiminden de geçtikten sonra kesinleşmektedir. Dolayısıyla Uşak Üniversitesi Rektörü’nün veya idarenin başkaca bir yetkilisinin soruşturma sürecine etki etmesi ve sonucu değiştirmesi fiilen de yasal olarak da mümkün değildir. Söz konusu kişi bir videosunda profesörlük kadrosuna atanma şartlarını taşımamasına karşın bu husus gözardı edilerek bir öğretim üyesinin profesör kadrosuna atandığını iddia etmiştir. Üniversitemiz tarafından profesörlük veya başkaca kadrolara yapılan atamalar tamamen 2547 sayılı yasa ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine uygun olarak yapılmaktadır. Bu nedenle profesörlük kadrosuna atanma şartlarına haiz olmayan bir öğretim üyesinin profesör kadrosuna atanmış olduğu iddiasının gerçeklikle bir ilgisi bulunmamaktadır.





5. Söz konusu “Tıp Fakültesi’ne Ne Verdiniz” başlıklı videoda Uşak Üniversitesi Rektörünün hekimlerden fazla performans parası aldığını iddia edilmiştir. Uşak Üniversitesi Rektörü yasanın tanıdığı imkân dâhilinde sadece yönetici payı adı altındaki ödemeyi almış olup bunun dışında her ne nam adı altında olursa olsun maaş ödemesi haricinde herhangi bir ödeme almamıştır.





Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."



