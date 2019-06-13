Omuz omuza şehit düştüler

Silah arkadaşı olan iki kahraman yiğit, şehadete de omuz omuza yürüdü. Tunceli’deki çatışmada şehit olan Emre Üçkan ve Ökkeş Ede memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerin “Hayata korkusuzca bakanlar, ölümden korkmazlar” notuyla paylaştığı bu fotoğraf ise Türkiye’yi yasa boğdu.

Terörle mücadele operasyonları hız kesmiyor. Türkiye’nin yurtiçi ve sınırötesindeki operasyonları sürüyor. Pençe harekatı ile Kuzey Irak bölgesinde PKK’nın nefesini kesen mehmetçik, Türkiye sınırları içinde de terör örgütüne göz açtırmıyor. Başarılı terör operasyonlarının yapıldığı Doğu ve Güneydoğu hattından dün gelen acı haber yasa boğdu. PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada iki kahraman asker şehit düştü.

Ailesinden helallik istemiş Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan’ın Kütahya’daki baba ocağına ateş düştü. Kendisiyle bir gün önce görüştüğünü anlatan şehidin ağabeyi Oğuz Üçkan, kardeşinin “Operasyona çıkıyorum. Belki bir daha görüşemeyiz. Hakkınızı helal edin” dediğini aktardı. Acılı baba Mustafa Üçkan ise “Önceki gün görüştüm. ‘Görevdeyim baba’ dedi. Ne zaman döneceğini sordum. Gece döneceğini söyledi. Bir daha görüşemedik” dedi. 5 yıldır Tunceli’de görev yapan şehidin görev süresinin dolmasına 6 ay kaldığı öğrenildi. Eylül’de düğünü vardı Anne ve babasının hayatta olmadığı öğrenilen Osmaniyeli şehit Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede’nin düğün yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. 12 Nisan’da nikahlanan şehidin, Eylül’de yapmayı planladığı düğün için salon tuttuğu öğrenildi. Şehit Ede’nin 15 Temmuz’la ilgili sosyal medyadaki paylaşımında ise vatan için can vermeye hazır olduğunu yazdığı görüldü. Şehit asker için eşi Ayşe Ede’nin annesi Asiye Demir ile birlikte yaşadığı evin önüne taziye çadırı kuruldu. REKLAM

GÖZYAŞLARIYLA VEDA

Tunceli kırsalında önceki akşam saatlerinde bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Güvenlik güçlerinin ‘teslim ol’ çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada 4 asker yaralandı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 2’si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit düşen Jandarma Uzman Çavuşlar Emre Üçkan (26) ve Ökkeş Ede (26) Elazığ’daki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

YÜREK YAKAN FOTOĞRAF

Şehit Üçkan’ın naaşı Kütahya’ya, şehit Ede’nin naaşı ise Osmaniye’ye gönderildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları arasında toprağa verilen şehit askerlerin birlikte çekildikleri fotoğraf ise yürekleri dağladı. Binlerce kişinin son yolculuğuna uğurladığı silah arkadaşı iki kahramandan geriye, “Hayata korkusuzca bakanlar, ölümden korkmazlar” notuyla geçtiğimiz yıl sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraf kaldı.

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