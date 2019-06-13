Gündem Omuz omuza şehit düştüler
TUNCELİ

Omuz omuza şehit düştüler

Silah arkadaşı iki kahraman, şehadete de omuz omuza yürüdü. Tunceli’de şehit düşen Emre Üçkan ve Ökkeş Ede son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerin, “Hayata korkusuzca bakanlar, ölümden korkmazlar” notuyla paylaştığı bu fotoğraf, Türkiye’yi hüzne boğdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Üçkan - Ökkeş Ede
Emre Üçkan - Ökkeş Ede

Silah arkadaşı olan iki kahraman yiğit, şehadete de omuz omuza yürüdü. Tunceli’deki çatışmada şehit olan Emre Üçkan ve Ökkeş Ede memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerin “Hayata korkusuzca bakanlar, ölümden korkmazlar” notuyla paylaştığı bu fotoğraf ise Türkiye’yi yasa boğdu.

Terörle mücadele operasyonları hız kesmiyor. Türkiye’nin yurtiçi ve sınırötesindeki operasyonları sürüyor. Pençe harekatı ile Kuzey Irak bölgesinde PKK’nın nefesini kesen mehmetçik, Türkiye sınırları içinde de terör örgütüne göz açtırmıyor. Başarılı terör operasyonlarının yapıldığı Doğu ve Güneydoğu hattından dün gelen acı haber yasa boğdu. PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada iki kahraman asker şehit düştü.

Ailesinden helallik istemiş

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan’ın Kütahya’daki baba ocağına ateş düştü. Kendisiyle bir gün önce görüştüğünü anlatan şehidin ağabeyi Oğuz Üçkan, kardeşinin “Operasyona çıkıyorum. Belki bir daha görüşemeyiz. Hakkınızı helal edin” dediğini aktardı. Acılı baba Mustafa Üçkan ise “Önceki gün görüştüm. ‘Görevdeyim baba’ dedi. Ne zaman döneceğini sordum. Gece döneceğini söyledi. Bir daha görüşemedik” dedi. 5 yıldır Tunceli’de görev yapan şehidin görev süresinin dolmasına 6 ay kaldığı öğrenildi.

Eylül’de düğünü vardı

Anne ve babasının hayatta olmadığı öğrenilen Osmaniyeli şehit Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede’nin düğün yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. 12 Nisan’da nikahlanan şehidin, Eylül’de yapmayı planladığı düğün için salon tuttuğu öğrenildi. Şehit Ede’nin 15 Temmuz’la ilgili sosyal medyadaki paylaşımında ise vatan için can vermeye hazır olduğunu yazdığı görüldü. Şehit asker için eşi Ayşe Ede’nin annesi Asiye Demir ile birlikte yaşadığı evin önüne taziye çadırı kuruldu.

REKLAM

GÖZYAŞLARIYLA VEDA

Tunceli kırsalında önceki akşam saatlerinde bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Güvenlik güçlerinin ‘teslim ol’ çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada 4 asker yaralandı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 2’si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit düşen Jandarma Uzman Çavuşlar Emre Üçkan (26) ve Ökkeş Ede (26) Elazığ’daki törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

YÜREK YAKAN FOTOĞRAF

Şehit Üçkan’ın naaşı Kütahya’ya, şehit Ede’nin naaşı ise Osmaniye’ye gönderildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları arasında toprağa verilen şehit askerlerin birlikte çekildikleri fotoğraf ise yürekleri dağladı. Binlerce kişinin son yolculuğuna uğurladığı silah arkadaşı iki kahramandan geriye, “Hayata korkusuzca bakanlar, ölümden korkmazlar” notuyla geçtiğimiz yıl sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraf kaldı.

Karataylı öğrenciler gezerek öğreniyor
GÜNDEM
Karataylı öğrenciler gezerek öğreniyor

ABD’ye net mesaj: Teröristlerle görüşmeyiz
DÜNYA
ABD’ye net mesaj: Teröristlerle görüşmeyiz
ABDye karşı Asya ekseni

ABD'ye karşı Asya ekseni

​ABD'nin tehditleri bütün dünyayı bıktırdı.
ABD kuşatması bertaraf edilmeli

ABD kuşatması bertaraf edilmeli

AREDA halka sordu: Alçakça bir hamle.
Türkiye S-400leri almıştır

Türkiye
S-400'leri almıştır

Erdoğan, tartışmalara son noktayı koydu.
Her yarım <br>saatte bir yalan

Her yarım
saatte bir yalan

1,5 saatlik televizyon programında 3 yalan söyledi.
Kızılay’dan Albayrak’a altın madalya

Kızılay’dan Albayrak’a altın madalya
4 terörist etkisiz

4 terörist etkisiz

​Mardin ve Bingöl'de hava destekli operasyon.
İşçilerin adalet yürüyüşü sürüyor

İşçilerin adalet yürüyüşü sürüyor

CHP'li Bolu Belediyesinde işçi kıyımı yaşanmıştı.
Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

Darbecilere 'hain' diyen Tuğamiral'e soruşturma.

Kağıttaki cari<br> açığı sıfırlarız

Kağıttaki cari
açığı sıfırlarız

Bakan Pakdemirli'den önemli açıklamalar.
Belediye çalışanları iftiralara isyan etti

Belediye çalışanları iftiralara isyan etti

İBB işçilerinden CHP'ye "iftiraya son verin" çağrısı.
Yalanı çıkınca<br>gazeteciyi hedef aldı

Yalanı çıkınca
gazeteciyi hedef aldı

Küçükkaya, 'Binali Yıldırım soruları istedi' sözlerini yalanlamıştı.
Karşımızda<br>mankurt çetesi var

Karşımızda
mankurt çetesi var

​Erdoğan'dan grup toplantısında önemli mesajlar.
Taksit sınırı arttı

Taksit sınırı arttı

BDDK'dan kredi kartı için yeni karar.
ABD'ye yeni belgeler verildi

ABD'ye yeni belgeler verildi

Bakan Gül, FETÖ elebaşının iadesi için Washington'da.
Askerlik yasası için kritik görüşme

Askerlik yasası için kritik görüşme

​Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyaret edecek.
E-5 göle döndü: Anaokulunu su bastı

E-5 göle döndü: Anaokulunu su bastı

​Pendik'te yollar göle dündü, trafik durma noktasına geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.