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AYDIN

On bin kilometre öteden geldi vatandaşların ilgi odağı oldu: Her gören ne olduğunu soruyor

Aydın’ın Efeler ilçesi cumartesi pazarında Mahmut Çelik isimli pazarcının tezgahını süsleyen ve on bin kilometre uzaklıktaki Amerika’dan Türkiye’ye getirilerek deneme amaçlı ekilen ’sarı armut domates’ vatandaşların ilgi odağı oldu.

Haber Merkezi İHA
On bin kilometre öteden geldi vatandaşların ilgi odağı oldu: Her gören ne olduğunu soruyor
On bin kilometre öteden geldi vatandaşların ilgi odağı oldu:

Aydın’ın Efeler ilçesi cumartesi pazarında Mahmut Çelik isimli pazarcının tezgahını süsleyen ve on bin kilometre uzaklıktaki Amerika’dan Türkiye’ye getirilerek deneme amaçlı ekilen ’sarı armut domates’ vatandaşların ilgi odağı oldu.


Kırsal Karaköy Mahallesi’nde yaşayan, çiftçilik ve pazarcılık yapan 27 yaşındaki Mahmut Çelik bir gün internette araştırma yaparken fotoğrafını gördüğü ’sarı armut domates’ dikkatini çekti. Araştırmasını bu domates türü üzerine yoğunlaştıran Çelik, bu domates türünü bahçesine ekmeye karar verdi. Amerika’daki ağabeyine konuyu aktararak tohum için destek istedi. Ağabeyinin Türkiye ziyaretinde yanında getirdiği sarı domates tohumlarını denemek için bahçesine eken Çelik, ilk ürünlerini aldı. Sarı armut domatesleri Cumartesi pazarındaki tezgahına da getiren Çelik, kendisinden alışveriş yapanlara tatmaları için sarı armut domateslerden ikram ediyor.


Amerika’dan geldi, Türkiye’de ürün verdi


Sarı armut domatesleri deneme amaçlı ektiğini ve güzel verim aldığını belirten Mahmut Çelik, "Bir gün bahçemizde yapacağımız bir uygulama ilgili internette araştırma yaparken armut şeklindeki bu sarı domatesler dikkatimi çekti. Daha sonra bu domatesin nasıl ekildiğine, fidelerinin nasıl yetiştirildiğine, ürününün nasıl elde edildiğine ve faydalarına baktığımda bu domatesi bahçemde yetiştirmeye karar verdim. Amerika’da yaşayan ağabeyimle telefonda bir gün konuşurken bu konuyu kendisine açtım. Sağ olsun o da Türkiye’ye gelirken sarı armut domates tohumlarını getirdi. Paketin içerisinde yaklaşık 10 kadar tohum bulunuyordu. Denemek amaçlı bahçeme ektim, fideler yetiştirdim. Daha sonra bunları büyüterek bu domatesleri elde ettim" dedi.

"Görenler önce şaşırıyor, sonra beğeniyor"


Sarı armut domatesi görenlerin önce şaşırdıklarını sonra da tadını beğendiklerini ifade eden Çelik, "Pazarda alışveriş yapan müşterilerime tatmaları için birer tane veriyorum. Bunları turşuluk biber sananlar da oldu, armut sananlar da. Ancak bunlar ne biber, ne de armut, bunlar bildiğimiz domates. Her müşterim mutlaka bunların ne olduğunu soruyor. Domates cevabını vererek, ikram edip tatmalarını istiyorum. Önce inanmıyorlar, ancak tadınca, beğenip domatesten farkı olmadığını söylüyorlar. Araştırmalarımdan edindiğim bilgiye göre de bağışıklık sistemini güçlendiriyor, vücut direncini koruyor. Kolesterol seviyesini de dengeleme özelliğine sahip bu domatesler, lifli yapılarıyla da bağırsakları çalıştırarak sindirime de yardımcı oluyor" diye konuşarak, bu üretimi geliştirip daha fazla üretim yapmak için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

En büyük müşterisi lüks restoranlar: Bursa'da yetiştiriyor kilosunu 4 bin avroya satıyor
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Alman Peter Körner, Bursa’da akademisyenlik yapıyor. Ayrıca trüf mantarı uzmanı olan Körner, burada şirket kurarak ,trüf mantarı avcılığı yapmak isteyenlere belge verip, bu işi profesyonel ve resmî olarak yapmalarını sağlıyor.
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Türkiye’de yetişen siyah ve beyaz trüf mantarları, Körner’in şirketi tarafından yurt dışına ve Türkiye’nin lüks restoranlarına satılıyor. Almanya’da siyah trüf mantarının kilosu bin 200 avrodan satılırken, beyaz trüf mantarının ise kilosu 4 bin avrodan alıcı buluyor. Çok değerli olan bu mantarlar Türkiye’nin birçok vilayetinde yetişiyor. Körner, bu işi Türkiye’de meraklılarına öğretip sertifika veriyor. Ayrıca bu işi öğrettiği kursiyerlerin topladığı mantarları şirketi vasıtasıyla alıp yurt dışına ihraç ediyor.
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ürkiye’de çok fazla trüf mantarı olduğunu ifade eden Peter Körner, Bursa’da bir şirketim var. Türkiye’de trüf mantarı borsası kurduk. Türkiye’deki trüf mantarlarını Türkiye ve Avrupa sofralarına sunuyoruz. Trüf mantarının siyah ve beyazı Türkiye’nin bir çok bölgesinde yetişiyor. Bu mantarı bulmak çok zahmetli. Biz bu işi yapmak trüf mantarı bulmak isteyenlere yardımcı oluyoruz.
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Onlara belge verip, profesyonel trüf mantarı uzmanları yetiştiriyoruz. Biz Türkiye’de resmî olarak trüf mantarı avcılığını yaygınlaştıracağız. Bu mantarın Türk ve Avrupa mutfaklarında yer almasını sağlayacağız. Türkiye’de trüf mantarı bakımından inanılmaz bir kapasitesi var. Biz Türkiye’de resmî olmayan trüf mantarı avcılarını sertifikalı yapmak istiyoruz. Bu işin meraklılarına belge verip, resmî avcı yapıyoruz. Trüf mantarının bir borsası var.
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Günlük olarak fiyatı değişiyor. Yazın toplanan siyah trüf mantarının kilosu Almanya’da bin 200 avrodan satılıyor. Beyaz trüf mantarının ise kilosu 4 bin avro. Türkiye’de beyaz trüf mantarı çok fazla. Lâkin insanlar bunu çok fazla bilmiyor. Bu mantarın bu kadar tercih edilmesinin sebebi, çok lezzetli olması. Genellikle eğitilmiş köpekler yardımıyla aranıyor. Köpekler olmadan bulmak çok zor. Çünkü toprağın altında yetişiyor dedi.
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En büyük müşterisi lüks restoranlar: Bursa'da yetiştiriyor kilosunu 4 bin avroya satıyor
Almanya'dan Bursa'ya gelen Peter Körner, hem akademisyenlik yapıyor, hem de trüf mantarı uzmanı yetiştiriyor.

Zekasıyla bilinen kargaları elektronik bilgisiyle kandırdı
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ekasıyla bilinen kargaları elektronik bilgisiyle kandırdı.
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Ağaçlardan dökülerek yerde ağızlarını açan kestanelerini kargaların çaldığını fark eden Osman Aksu ilginç bir bostan korkuluğu geliştirdi. Elektronik bir sistem kurduğu korkuluğa, ses ve hareket veren Aksu, zekasıyla şaşırtan kargaları bilgisiyle kandırdı. Güvene aldığı bahçesinde kestanelerinin tadını çıkartmaya başladı. Cevizlerini yiyen sincaplar ve çeltiklerine dadanan serçelerden de şikayetçi olan Aksu, yaptığı çözümle bunlardan da kurtuldu.
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Yaptığı korkuluksa görünümüyle dikkat çekti. Gömlek ve pantolon giydirdiği korkuluğa, su kabağından bir baş yaptı. Pandemi nedeniyle maske taktığı korkuluğa birer adet de şapka ve gözlük taktı. Şapkasındaki yazı nedeniyle ‘Jandarma’ ismini verdiği korkuluk hareket eden kolları ve çıkardığı seslerle insanları bile korkutur hale geldi.
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Aldığı önlemi açıklayan Osman Aksu, “Kestanenin yegane düşmanı kargalar. Hava aydınlanırken yüzlerce karga bir geliyorlar. Bütün yerdeki kestaneleri alıp gidiyorlar. Bir kere de yüz kestane gittiğini düşünsenize. Tabii, bunlar üç öğün geliyorlar. Sabah, öğle, akşam. Bana burada hiç kestane kalmıyor. Korkuluk yapmakta çözüm buldum. Korkuluğu yaptıktan sonra artık kargalar gelmiyor. Daha doğrusu gelseler de çok cesaretli olanlar yaklaşabiliyor.
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Zekasıyla bilinen kargaları elektronik bilgisiyle kandırdı
Sinop'ta kestane ağaçlarına dadanan kargalar bezdirdi. Ağaçların sahibi ise, zekasıyla bilinen kargaları elektronik bilgisiyle kandırdı. 'Jandarma' ismini koyduğu bostan korkuluğu kargaların kabusu haline geldi.


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