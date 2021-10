On bin kilometre öteden geldi vatandaşların ilgi odağı oldu: Her gören ne olduğunu soruyor Aydın’ın Efeler ilçesi cumartesi pazarında Mahmut Çelik isimli pazarcının tezgahını süsleyen ve on bin kilometre uzaklıktaki Amerika’dan Türkiye’ye getirilerek deneme amaçlı ekilen ’sarı armut domates’ vatandaşların ilgi odağı oldu.

Haber Merkezi 02 Ekim 2021, 12:58 Son Güncelleme: 02 Ekim 2021, 13:03 İHA