Gündem On saat süren ameliyattan çıkan doktora saldırdı Üç ay ev hapsi cezası verildi
İSTANBUL

On saat süren ameliyattan çıkan doktora saldırdı: Üç ay ev hapsi cezası verildi

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan kalp ve damar cerrahı doktor Mücahit Yasin Güctekin (30) 10 saat süren ameliyatın ardından hasta yakını tarafından saldırıya uğradı. Olay sonrasında gözaltına alınan Lokman A. (21) Anadolu Adliyesine sevk edildi. Saldırgan çıkarıldığı hakimlikçe 3 ay ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi DHA
On saat süren ameliyattan çıkan doktora saldırdı: Üç ay ev hapsi cezası verildi
Doktor Yasin Güctekin - Lokman A.

Olay, 30 Kasım tarihinde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. 50'li yaşlarında bir hasta göğsünde şiddetli ağrı şikayetiyle acil servise başvurdu. Yapılan incelemenin ardından hastanın aort damarının yırtıldığı, yırtığın şah damarına kadar ilerlediği tespit edildi. Hasta acil olarak saat 08.00'de ameliyata alındı. 10 saat süren ameliyatın ardından akşam saat 18.00'de ameliyat bitti. Ameliyat sonrasında hasta yakınlarını bilgilendirmek isteyen doktor Mücahit Yasin Güctekin, hasta yakınlarının yanına gitti.

HASTAYI GÖRMEK İSTEDİLER

Yaklaşık 40 kişilik hasta yakınını bilgilendiren doktor Güctekin, yoğun bakıma doğru yöneldi. Bu sırada bir kişi 'Doktor, doktor' diye bağırdı. Hastayı görmek istediğini söyleyen kişiye doktor, kovid-19 önlemleri nedeniyle başhekimlik kararı olmadan görüş olmayacağını söyledi.

BIÇAĞI ÇIKARDI 'ÖLDÜRÜM' DEDİ

Bunun üzerine hasta yakını cebinden çıkardığı kesici aletle 'Seni öldürürüm' diye bağırarak doktorun üzerine yürüdü. Kesici aleti gören doktor Güctekin, hızlıca kaçmaya başladı. Çevredekilerin elinden kurtulan hasta yakını hastane içerisinde 50 metre boyunca doktoru kovaladı.

EV HAPSİ VERİLDİ

Doktora saldıran Lokman A. hasta yakınları tarafından tutularak, dışarıya çıkarıldı. Olay sonrasında doktor Mücahit Yasin Güctekin şikâyetçi oldu. Doktora saldıran şüpheli Lokman A. emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Akbaş, Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Lokman A. tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe, 3 ay süreyle ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

SALDIRGAN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Lokman A. hakimlikteki ifadesinde, “Ben doktora herhangi bir kasıtla hareket etmedim. Üzerimde herhangi bir kesici alet yoktu. Seni öldürürüm diye de tehdit etmedim. Ben sadece babamı görmek istediğimi söyledim. Doktor bana cevap vermedi. Hemen eline telefonu aldı. 2 hemşire vardı onlarda telefonlarını ellerine aldı. Doktor uzaklaşmaya başlayınca bende arkasından gittim. Tek amacım babamı görmekti. EKG cihazına tekme atmadım. Kamera görüntülerine bakılırsa bu görülecektir. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Hakimlik aksi kanaatte ise adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.

Sahte doktorun ses kaydı ve yazışmaları ortaya çıktı: 70'inci hastama bakıyorum
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Çerkezköy Devlet Hastanesinde kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkirazın , özel bir üniversitenin sağlık bölümünün Whatsapp grubunda girdiği ameliyatlar ile ilgili bilgi aktardığı ses kayıtları ortaya çıktı.
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Özkiraz yaklaşık 6 ay önce gönderdiği ses kaydı ve mesajlarda girdiğini öne sürdüğü ameliyatlar ile ilgili bilgi aktarıyor.
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Prof. Dr. Yeşim Erbil ise Özkirazın anlattıklarını yorumladı.
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EN UZUN AMELİYATIM 7 SAAT SÜRÜYORÖzkiraz, sesli mesajında En uzun ameliyatım 6 buçuk, 7 saat sürüyor. Mideyi tamamen kaburgadan açtığımızda 8 saate kadar uzayabiliyor. 8 saatlik ameliyatlar, vakalar çok nadir. Zaten ortopedi hocamız beyin cerrahisi ile girmiştir bu vakaya. O yüzden sürekli sürekli anlatır. Ben tıp fakültesindeyken 24 saatlik bir ameliyat bile vardı. Tabii bu giriyorsun saatlerce vakada olmuyorsun. Belirli sürelerde ara veriyorsun, kahveni içiyorsun ifadelerini kullanıyor.
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70. HASTAMA BAKIYORUMÖzkiraz aynı grupta 70. hastasına baktığını da belirterek, Bu halde 70. hastama bakıyorum, bayılacağım. Poldeyim (Poliklinik) ifadelerini kullanıyor.
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Özkirazın annesinin kalp krizi geçirdiğini iddia ederek Annem kalp krizi geçirdi. Koroner yoğun bakımda iki kez arest oldu. Bir hekim olarak uyanması için duaya sığınıyorum. Lütfen dualarınız annemle olsun mesajını paylaşıyor.
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Özkirazın gruptakilerden başkası için fitre istediğini de belirterek, Arkadaşlar merhaba, aranızda fitresini vermek isteyip birilerini bulamayan var ise bana ulaşabilir mi? şeklindeki mesajı dikkat çekiyor.
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TERMİNOLOJİYE HAKİM OLMAYINCA ANLAŞILMAYAN İFADELER KUULLANMIŞSahte doktorun öğrencilere verdiği bilgileri yorumlayan genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Erbil, Çok açık bir ifade değil. Mesajın sonunda ortopedi ve beyin cerrahı dediğine göre karın içinden bir skolyoz ameliyatı olabilir. Bu kardeşimizin öğrenci yalanıyla hastane içerisinde dolandığı belli. Kliniklerin içerisinde de öğrenciler çok olur. Öğrenciler ameliyatı izlemeye de girerler. Anlattıklarından o şekilde dolandığı belli oluyor.
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Mide ameliyatı olsa ortopedi ve beyin cerrahı girmez. Ama 8-10 saat süren ameliyatlar da var. Ortopedi ve beyin cerrahı dediği için muhtemelen skolyoz ameliyatıdır. Kaburgadan ayırdık dediği şey ile skolyoz ameliyatını kastediyor olabilir. Ama doktor gibi bir terminolojiye hakim olmayınca böyle kolay anlaşılmayan ifadeler kullanmış. Günümüzde ekstrem durumlar dışında 24 saat süren ameliyatlar çok yoktur. Bazen 2-3 ekibin birlikte yaptığı ameliyatlar vardır.
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Kahve içmekten bahsediyor, ekip değişikliği sırasında konsantrasyon için olabilir. Söyledikleri tutarlı değil çünkü bir öğrenci bile olsa o terminolojiye tamamen hakim olması mümkün değil. Biraz bir şeyler okumuş biliyor, o nedenle fark edilmemiştir. Normalde de bahsettiği ameliyatı izlemiştir şeklinde konuştu.
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UMARIM BİR AN ÖNCE TEDAVİ OLURErbil, Çok üzüldüm. 20 yaşında gencecik bir kız ve buna inanıyor. Bir hayal dünyası kurmuş kendisine çiçekler gönderiyor, normal bir ruh hali değil. Umarım bir an önce tedavi olur belki sonra tıp fakültesini kazanıp gerçek doktor olur dedi.
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Sahte doktorun ses kaydı ve yazışmaları ortaya çıktı: 70'inci hastama bakıyorum
Türkiye'nin konuştuğu sahte doktorun ses kaydı ve yazışmaları ortaya çıktı. Özel bir üniversitenin sağlık bölümü öğrencilerinin yer aldığı WhatsApp grubuna ses kaydı atan Ayşe Özkiraz (20), girdiği ameliyatlar ile ilgili bilgi aktarıyor. "Tıp fakültesinde 24 saatlik bir ameliyat bile vardı" diyen Özkiraz'ın verdiği bilgileri yorumlayan Prof. Dr. Yeşim Erbil, "Doktor gibi bir terminolojiye hakim olmayınca kolay anlaşılmayan ifadeler kullanmış" dedi. Sahte doktorun aynı gruba, "Bu halde 70'inci hastama bakıyorum, bayılacağım" yazdığı da ortaya çıktı.


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