Ön seçimde kaybetti

İl başkanlığı görevini bırakıp milletvekili adayı olan Balaban’ın 14 Mayıs’taki seçimlerde seçilebilir sıradan aday gösterilmemesinde Özel’in etkisi büyük oldu. O dönem Manisa listesinin oluşturulmasında büyük rol oynayan Özel’in, delegenin kararına saygı gösterip göstermeyeceği önümüzdeki süreçte belli olacak. Eylül2023’teki CHP Manisa İl Kongresinde Özel’in adayı Ferdi Zeyrek’le yarışıp kaybeden Balaban’ın kongrede, Özel’in kendisine Yunusemre Belediye başkan adaylığını teklif ettiğini bildirmişti. Balaban, kongrede, “Yunusemre Belediyesi için Kemal Bey ile anlaşmışım. Bana teklif belediye başkanlarımız aracılığıyla Özgür Bey’den geldi Özgür Bey’den. Yalanla olmaz bu işler” ifadelerini kullanmıştı.