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Ön seçimde kaybetti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa’da ön seçim şoku yaşadı. Manisa’da, Yunusemre Belediye Başkan adayını belirlemek için önceki gün ön seçim yapıldı.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 1/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 06:07 - 1/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Semih Balaban - Özgür Özel - Devrim Balı
Semih Balaban - Özgür Özel - Devrim Balı

Seçimde Devrim Balı 773, Semih Balaban ise 820 oy aldı. Özgür Özel’in açıktan destek verdiği Devrim Balı’nın, parti içi muhalefetin destek verdiği Balaban’ın gersinde kalması dikkat çekti. Özel’in oy kullandığı sandıkta da desteklediği adayın kaybettiği görüldü. Önceki dönem il başkanı olan Balaban, 2019’da seçimlere katılmıştı.


ÖZEL’DEN SIRA OYUNU

İl başkanlığı görevini bırakıp milletvekili adayı olan Balaban’ın 14 Mayıs’taki seçimlerde seçilebilir sıradan aday gösterilmemesinde Özel’in etkisi büyük oldu. O dönem Manisa listesinin oluşturulmasında büyük rol oynayan Özel’in, delegenin kararına saygı gösterip göstermeyeceği önümüzdeki süreçte belli olacak. Eylül2023’teki CHP Manisa İl Kongresinde Özel’in adayı Ferdi Zeyrek’le yarışıp kaybeden Balaban’ın kongrede, Özel’in kendisine Yunusemre Belediye başkan adaylığını teklif ettiğini bildirmişti. Balaban, kongrede, “Yunusemre Belediyesi için Kemal Bey ile anlaşmışım. Bana teklif belediye başkanlarımız aracılığıyla Özgür Bey’den geldi Özgür Bey’den. Yalanla olmaz bu işler” ifadelerini kullanmıştı.


#politika
#CHP
#Özgür Özel
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