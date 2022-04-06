Onarım için çıktığı çatıdan düştüğü anlar kameralara yansıdı

Taşkıran, \"Burada çalışıyordum, bir anda rüzgâr esti. Bu yukarısı da daha önce uçtuğundan dolayı aklıma geldi döndüm baktım. Çatı üzerime doğru geliyor. Ben içeriye doğru kaçtım. 4 sene önce uçtuğu zaman burada 3 arabanın üzerine düştü. Mal sahibi gitti belediyeden parayı aldı, çatıyı tekrardan yaptı. Ama iyi yapamamışlar, ufak bir rüzgârda yine üzerimize geldi. Burası herhalde benim sonum olacak. Bir arabada 25-30 bin liralık hasar var, diğer arabada da aynı şekilde hasar var. 4 sene önceki hasarlarda 2 araç kendimizindi. Onlarla ilgili para talep etmedik ama bu defa bakalım nasıl olacak\" diye konuştu.