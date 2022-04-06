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Gündem Onarım için çıktığı çatıdan düştüğü anlar kameralara yansıdı
BURSA

Onarım için çıktığı çatıdan düştüğü anlar kameralara yansıdı

Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Yenice Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikası bahçesindeki deponun çatısından düşen usta ağır yaralandı. Olay anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Onarım için çıktığı çatıdan düştüğü anlar kameralara yansıdı
IHA
O anlar kameraya yansıdı.
Onarım için çıktığı çatıdan düştüğü anlar kameralara yansıdı
IHA
O anlar kameraya yansıdı.
Onarım için çıktığı çatıdan düştüğü anlar kameralara yansıdı
IHA
O anlar kameraya yansıdı
Onarım için çıktığı çatıdan düştüğü anlar kameralara yansıdı
IHA
O anlar kameraya yansıdı.


Olay Yeniceköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın bahçesindeki deponun çatısında sac kurma işlemi yapan 2 ustadan Hüseyin Y. (57), çalıştığı sırada dengesini kaybetti.

Yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşen usta ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İnşaat alanındaki feci kaza kamerada
OYNAT 00:54
İnşaat alanındaki feci kaza kamerada
İnşaat alanında meydana gelen feci kaza kameraya yansıdı. Bir inşaat alanında işçilerin çalıştığı sırada üzerlerindeki dev toprak parçası göçtü. Kaçmaya fırsat bulamayan 4 işçi toprak altında kalırken feci kaza kameraya anbean böyle yansıdı.

Bağcılar'da 4 yıl arayla çatıdan düşen parçalar aynı araca hasar verdi: Burası herhalde benim sonum olacak
FOTOĞRAF 6
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Olay, 3 Nisan Pazar günü saat 16.30 sıralarında Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi.
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Akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan kuvvetli rüzgâr nedeniyle binanın çatısından kopan büyük bir parça, sokaktaki park halinde bulunan otomobillerin üzerine düştü.
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Olayda yaralanan olmazken, otomobillerde hasar oluştu. Aynı binadan 4 yıl önce uçan çatının aynı esnafın 3 aracının üzerine düştüğü öğrenildi.
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\"BURASI HERHALDE BENİM SONUM OLACAK\"<br><br>Araçlarının üzerine 4 yıl arayla 2 kez çatının uçtuğu esnaf Ahmet Taşkıran, çatının iyi tamir edilmediği için tekrar uçtuğunu belirtti.
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Taşkıran, \"Burada çalışıyordum, bir anda rüzgâr esti. Bu yukarısı da daha önce uçtuğundan dolayı aklıma geldi döndüm baktım. Çatı üzerime doğru geliyor. Ben içeriye doğru kaçtım. 4 sene önce uçtuğu zaman burada 3 arabanın üzerine düştü. Mal sahibi gitti belediyeden parayı aldı, çatıyı tekrardan yaptı. Ama iyi yapamamışlar, ufak bir rüzgârda yine üzerimize geldi. Burası herhalde benim sonum olacak. Bir arabada 25-30 bin liralık hasar var, diğer arabada da aynı şekilde hasar var. 4 sene önceki hasarlarda 2 araç kendimizindi. Onlarla ilgili para talep etmedik ama bu defa bakalım nasıl olacak\" diye konuştu.
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Bağcılar'da 4 yıl arayla çatıdan düşen parçalar aynı araca hasar verdi: Burası herhalde benim sonum olacak
İstanbul Bağcılar'da kuvvetli rüzgarda binanın çatısından kopan büyük bir parça sokaktaki otomobillerin üzerine düştü. Aynı binadan 4 yıl önce de uçan çatının aynı esnafın araçlarının üzerine düşerek hasar verdiği öğrenildi. Esnaf Ahmet Taşkıran 2 kez yaşadığı olay için "Burası herhalde benim sonum olacak" dedi.


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