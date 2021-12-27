Önce çaldılar sonra sprey boyayla mesaj bıraktılar: İşte böyle çalarız

Aracını görmek için polis otoparkına gittiğinde ise karşılaştığı manzara ile Ağbolat’ın sevinci yarıda kaldı.

Olay, 21 Aralık Salı günü Güzelyurt Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aracını park ederek evine çıkan Yusuf Ağbolat, sabah uyandığında aracının yerinde olmadığını fark etti.

Durumu hemen yetkililere haber veren Ağbolat, aradan geçen birkaç günün ardından aracının bir hırsızlık olayında kullanılarak sokak ortasında terk edildiğini öğrendi. Aracını görmek için polis otoparkına gittiğinde ise karşılaştığı manzara ile Ağbolat’ın sevinci yarıda kaldı. Hırsızların, sprey boya ile araç kaputuna “İşte böyle çalarız” yazdığını ve kapıya gülücük çizdiğini gördüğünde Ağbolat, büyük şaşkınlık yaşadı.

Aracını görmek için polis otoparkına gittiğinde ise karşılaştığı manzara ile Ağbolat’ın sevinci yarıda kaldı.



“Arabamı perişan etmişler”

Yaşadığı sıra dışı hırsızlık hikayesini anlatan Yusuf Ağbolat, “21 Aralık Salı gecesi işten döndüğümde aracımı evimin önüne park ettim. Saat 12 gibi dışarıya çıktığımda aracım yerinde duruyordu. Hatta döndüğümde kapılarını kontrol ettim. Daha sonra eve girdim ve sabah uyandığımda aracımın yerinde olmadığını gördüm. Tabi o an çalındığını anladım ve polis ekiplerine haber verdim. Daha sonra kendim aracımı aramaya başladım. Dün akşam sıralarında ise polisler aradı ve arabayı bulduklarını söylediler. Otoparka çekmişler arabamı ve parmak izi incelemesi yapmışlar. Ben de tabi hemen aracımın yanına gittim. Ve aracımın üzerinde ’İşte böyle çalarız’ yazdıklarını ve kapıya gülücük çizdiklerini gördüm. Bununla da kalmamışlar ve arabamı perişan etmişler. Aynasını kırmışlar, yan tarafını vurmuşlar, kilidi kırmışlar. Yani anlayacağınız biz mağdur olduk. Kaç gündür iş yapamıyoruz çünkü bu araç bizim elimiz ayağımız. Bu olmadan iş yapamıyoruz” dedi.

REKLAM

Aracını görmek için polis otoparkına gittiğinde ise karşılaştığı manzara ile Ağbolat’ın sevinci yarıda kaldı.

“Bu vicdansızlara ne diyebilirim”

Hırsızların aracına binlerce liralık zarar verdiğini söyleyen Ağbolat, “Düpedüz vicdansızlık bu. Bu vicdansızlara ne söyleyebilirim ki. Ben bu aracı nasıl kazandım, bu hale getirdim ben bilirim. Tamam aldın götürdün ama aracımı neden siyaha boyadın, camlarını kırdın, bir sürü zarar verdin. Ben bunları nasıl yaptıracağım şimdi. Tüm bunları da geçtim arabayı temizlemek için ellerim ne hale geldi. Tiner ile sabahtan beri temizlik yapıyorum ellerim perişan oldu” dedi.

GÜNDEM Hırsızlar pes dedirtti: Bir aydır aynı apartmanı talan ettiler

GÜNDEM Bağcılar'da sipariş teslim etmek için binaya giren kuryenin motosikleti çalındı