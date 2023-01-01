Önce cinayet sonra konser

İstanbul Eyüpsultan’da amcası Mehmet Singin’i pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan E.S. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede E.S. hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, 16 Haziran 2021 günü aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu öne sürülen Mehmet Singin ile yeğeni E.S. arasında tartışma yaşadığı belirtildi. Tartışmadan sonra evinin yakınlarında yürüyüşe çıkan Mehmet Singin’e yeğeni E.S.’nin yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtığı ve Singin’in olay yerinde hayatını kaybettiğinin belirtildiği iddianamede, görgü tanığı olan 2 kişi ile E.S.’niz kız arkadaşının beyanlarına da yer verildi.

İddianamede, suçlamaları kabul etmeyen E.S.’nin kamera kayıtlarında olay yerinde olduğu vurgulanırken, kız arkadaşı D.G.’nin, E.S.’nin kendisini alarak hastaneye gittiklerini, sonra E.S.’nin olaydan ötürü oluşan sıkıntıyı gidermek amacıyla konsere gitmek için hastaneden ayrıldıklarını belirttiği ifade edildi. Savcı Rahim Burak Demir olaya ilişkin, “Amcasının ölmesi akabinde konsere gitme düşüncesi ve üzüntü duymaması sebebiyle E.S.’nin eylemi isteyerek gerçekleştirdiği açık bir göstergedir” dedi. Savcı, E.S.’nin müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.