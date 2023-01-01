Önce cinayet sonra konser

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İstanbul Eyüpsultan’da amcası Mehmet Singin’i pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan E.S. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, suçlamaları kabul etmeyen E.S.’nin kamera kayıtlarında olay yerinde olduğu vurgulanırken, kız arkadaşı D.G.’nin, E.S.’nin kendisini alarak hastaneye gittiklerini, sonra E.S.’nin olaydan ötürü oluşan sıkıntıyı gidermek amacıyla konsere gitmek için hastaneden ayrıldıklarını belirttiği ifade edildi.
Şahin Şen
Şahin Şen
4:00 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbul Eyüpsultan’da amcası Mehmet Singin’i pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan E.S. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istendi.

İstanbul Eyüpsultan’da amcası Mehmet Singin’i pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan E.S. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istendi.

İstanbul Eyüpsultan’da amcası Mehmet Singin’i pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan E.S. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede E.S. hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istendi. İddianamede, 16 Haziran 2021 günü aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu öne sürülen Mehmet Singin ile yeğeni E.S. arasında tartışma yaşadığı belirtildi. Tartışmadan sonra evinin yakınlarında yürüyüşe çıkan Mehmet Singin’e yeğeni E.S.’nin yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtığı ve Singin’in olay yerinde hayatını kaybettiğinin belirtildiği iddianamede, görgü tanığı olan 2 kişi ile E.S.’niz kız arkadaşının beyanlarına da yer verildi.

Mehmet Singin

SAVCI MÜEBBET İSTEDİ

İddianamede, suçlamaları kabul etmeyen E.S.’nin kamera kayıtlarında olay yerinde olduğu vurgulanırken, kız arkadaşı D.G.’nin, E.S.’nin kendisini alarak hastaneye gittiklerini, sonra E.S.’nin olaydan ötürü oluşan sıkıntıyı gidermek amacıyla konsere gitmek için hastaneden ayrıldıklarını belirttiği ifade edildi. Savcı Rahim Burak Demir olaya ilişkin, “Amcasının ölmesi akabinde konsere gitme düşüncesi ve üzüntü duymaması sebebiyle E.S.’nin eylemi isteyerek gerçekleştirdiği açık bir göstergedir” dedi. Savcı, E.S.’nin müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.


#İstanbul
#Cinayet
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
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